Eschliker Gemeinderat will Ressorts abschaffen Die Gemeinde Eschlikon steht vor einer umfassenden Behörden- und Verwaltungsreform. Der Gemeinderat will das sogenannte Geschäftsleitungsmodell einführen und sich so vom kommunalen Tagesgeschäft entlasten. Olaf Kühne

Blick auf Eschlikon. Nach dem Willen des Gemeinderates soll hier künftig die Verwaltung die Verantwortung für das operative Tagesgeschäft tragen. (Bild: Olaf Kühne)

Der Eschliker Gemeinderat hat Grosses vor: eine umfassende Behörden- und Verwaltungsreform. Angedacht ist dabei das sogenannte Geschäftsleitungsmodell. Dieses sieht vor, die Verantwortung für das operative Tagesgeschäft der Verwaltung zu übertragen, wodurch sich der Gemeinderat auf seine strategischen Aufgaben konzentrieren kann.

Das Geschäftsleitungsmodell ist kein Novum im Hinterthurgau. Sirnach kennt es bereits seit 2012, Fischingen hat es in der laufenden Legislatur eingeführt und kann nicht zuletzt deshalb auf die kommende Legislatur den Gemeinderat von sieben auf fünf Mitglieder reduzieren.

Eine solche Reduktion ist in Eschlikon derzeit noch kein Thema. Indes will hier die Behörde ihre Ressorts abschaffen und zugleich die Kommissionen reduzieren sowie ihre Aufgaben neu definieren.

«Für wichtige Aufgaben fehlt oft die Zeit»

«Zeitlich belastend für die Gemeinderäte sind primär die operativen Aufgaben, die der Gemeinderat im heute geltenden Modell übernehmen muss», schreibt die Behörde in den am Freitag erscheinenden Gemeindenachrichten. Als Ressortvorsteher kümmere sich ein Gemeinderat um viele Kleinigkeiten: die Bestimmung der Farbe eines Gartenhäuschens im Baubewilligungsverfahren, die Organisation des Verkaufs der Eintrittskarten für ein Konzert oder die Suche nach geeigneten Standorten für die Unterflurbehälter. «Für wichtige Aufgaben fehlt deshalb oft die Zeit.»

Dem will der Gemeinderat nun mit der Installation einer Geschäftsleitung entgegentreten. Diese soll aus den Leiterinnen und Leitern der verschiedenen Verwaltungsabteilungen bestehen und durch eine Verwaltungsleiterin oder einen Verwaltungsleiter geführt werden. Beispielsweise durch den Gemeindeschreiber, welcher indes «seine vom Gesetzgeber festgelegte Rolle als Sekretär und Berater des Gemeinderates» behalten soll.

Vernehmlassung in den kommenden Monaten

Laut dem Eschliker Gemeinderat sind diese Änderungen nur mittels einer neuen Gemeindeordnung umsetzbar. Es soll deshalb in den kommenden Monaten in Eschlikon diesbezüglich zu einer «breiten Vernehmlassung» kommen, und die Bevölkerung soll ihre Meinung zu den Vorschlägen kundtun. Nach erfolgter Zustimmung zur neuen Gemeindeordnung will der Gemeinderat das Geschäftsleitungsmodell im Laufe der kommenden Legislatur schrittweise einführen.