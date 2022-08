Gesamterneuerungswahlen Der gesamte Wängemer Gemeinderat stellt sich am 27. November der Wiederwahl Nachdem Wängi zwei Ersatzwahlen hinter sich hat, dürften die bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen kaum neue Gesichter in den Gemeinderat bringen: Alle Bisherigen treten wieder an.

Die Gemeinde Wängi dürfte am 27. November beschauliche Gesamtereneuerungswahlen erleben. Bild: Olaf Kühne

Wie in den meisten anderen Gemeinden stehen auch in Wängi am 27. November die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden auf der Agenda. Nur hat der Wängemer Gemeinderat seine Erneuerung bereits hinter sich.

Sind doch im vergangenen Winter mit Anton Scheuchzer und Robert Beusch gleich zwei Langjährige aus der Behörde ausgeschieden. Indes nicht gleichzeitig, was Wängi zwei Ersatzwahlen bescherte, eine davon sogar mit einem zweiten Wahlgang. Aus diesen Urnengängen gingen mit SVP-Vorstand Marco Breitenmoser und der parteilosen Annette Cao die beiden dienstjüngsten Gemeinderäte hervor.

Wie die Wängemer Gemeindekanzlei nun mitteilt, treten die beiden genauso zu den Gesamterneuerungswahlen an wie auch die weiteren langjährigen Bisherigen. Namentlich sind dies Judith Krähenmann (SVP), Margrit Bösiger (Mitte), Daniel Dema (FDP), Andreas Manser (SVP) und nicht zuletzt Gemeindepräsident Thomas Goldinger (FDP).