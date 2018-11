Gemeinderat René Bosshart kandidiert für das Fischinger Gemeindepräsidium

Die Grünen treten erstmals an

Seit April gibt es die Grüne Ortspartei in Fischingen. Sie will in die Fussstapfen der Sozialdemokraten treten, die sich mangels Mitgliedern Ende Jahr auflösen, und setzt nun schon den ersten Akzent. Aktuarin Heidi Hosp will in den Gemeinderat. Auch die CVP präsentiert einen Kandidaten.