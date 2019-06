Gemeinde Thundorf plant Millionen-Projekt zum Schutz vor Hochwasser Die Gemeinde im Tuenbachtal will weitere 940'000 Franken in den Hochwasserschutz investieren und gleichzeitig den Aufhoferbach renaturieren. Zudem sehen die Pläne einen neuen Durchlass unter der Hauptstrasse vor. Thundorf will bereit sein, wenn's wieder so richtig schiffet. Samuel Koch

Blick auf den Ortsteil Thundorf. (Bild: Andrea Stalder)

Projekte nehmen keine Rücksicht auf politische Laufbahnen. Deshalb musste alt Gemeinderat Mathias Rickenbach das Thundorfer Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt Aufhoferbach vor kurzem an seinen Nachfolger Andreas Schär übergeben. Er ist seit Anfang Juni im Gemeinderat neu für das Ressort Umwelt und öffentliche Gewässer zuständig.

Mathias Rickenbach, alt Gemeinderat Umwelt, öffentliche Gewässer. (Bild: Andrea Stalder)

Trotzdem blieb es Rickenbach an seiner letzten Versammlung Ende Mai vorbehalten, über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren. Das jetzige Projekt ist wesentlich umfangreicher als jenes vor zirka drei Jahren umgesetzte und rund 180'000 Franken teure beim Ildbach. Es schützt gemäss Gefahrenkarte des Kantons den westlichen Dorfteil vor möglichen Folgen eines Hochwassers.

Zum Schutz des östlichen Bereichs des Ortsteils Thundorf und Aufhofen rechnet die Gemeinde nun mit Kosten von gut 940'000 Franken am Aufhoferbach, an welchen sich auch Bund und Kanton beteiligen. «Summa summarum soll die Thundorfer Bevölkerung voraussichtlich an der Bechtelisgemeinde im Januar 2020 über einen Kredit in Höhe von 220'000 Franken befinden», sagt Rickenbach.

Dreifache Kapazität bei Durchlass unter der Strasse

Gegliedert ist das Projekt am Aufhoferbach, der später in Tuenbach und Lauche mündet, in drei Etappen. Zunächst sollen die Obstgartenstrasse Richtung Pfeientöbeli sowie Terrain unterhalb angepasst werden. «So wird das Wasser bei Starkregen anders geleitet», meint Rickenbach.

Bleibt der Pfeientöbelibach wie gewöhnlich ein Rinnsal, fliesst sein Wasser durch eine Rohrleitung unter der Obstgartenstrasse hindurch. «Sobald der Bach anschwillt, dürfte die Leitung das Wasser nicht mehr schlucken können», meint Rickenbach. Dann sollen die Massnahmen bei einem alle 100 Jahre als wahrscheinlich geltenden Ereignis Schäden im Quartier verhindern.

Als zweiter Schritt sieht das Hochwasserschutzprojekt vor, den Bachverlauf oberhalb der Hauptstrasse minimal zu verschieben und mit einer Aufweitung des Bachlaufs, Anpassungen der Böschungen und einer Renaturierung für mehr Sicherheit zu sorgen. Rickenbach meint:

«Mit den Anwohnern sind wir seit langem im Gespräch, nach anfänglichen Startschwierigkeiten ist man sich einig.»

Der grösste Lupf steht bei der Hauptstrasse an, unter welcher der Bachdurchlass vergrössert wird. Das garantiert nicht, dass die Hauptstrasse grundsätzlich vor Hochwasser gefeit ist. «Wir vergrössern damit aber die Kapazität um das Dreifache», sagt Rickenbach.

Wasserbauingenieur arbeitet an den Details

Andreas Schär, seit 1. Juni neuer Gemeinderat. (Bild: Christof Lampart)

Nachdem der Gemeinderat das ganze Projekt abgesegnet hat, welches die Frauenfelder Fröhlich Wasserbau AG ausarbeitete, läuft aktuell die Vorprüfung. Erst danach dürfte der Kanton definitiv grünes Licht erteilen, die öffentliche Auflage in der Gemeinde erfolgen und die Bevölkerung über die Kreditvorlage abstimmen.

Den neuen Gemeinderat Schär hat Rickenbach bereits vor der Amtsübergabe instruiert. «Ich habe das grosse und spannende Projekt nebst vielen anderen übernommen und mit meinem Vorgänger und dem Ingenieur besprochen», sagt Schär.