Gemeinde Stettfurt klärt die Chancen eines «Village-Offices» ab Der Gemeinderat startet Mitte August eine Online-Umfrage, ob im Dorf Bedarf nach gemeinschaftlich genutztem Büroraum besteht

Braucht es in Stettfurt (im Bild Dorfzentrum mit Kirche) gemeinschaftliche Arbeitsplätze? Das will der Gemeinderat herausfinden. (Bild: Donato Caspari)



(red) Die Arbeitswelt verändert sich und die Herausforderungen an die überfüllte Verkehrsinfrastruktur nehmen laufend zu. Nun hat die Regio Frauenfeld zusammen mit der Genossenschaft «Village-Office» in einem Projekt der Neuen Regionalpolitik des Bundes und der Kantone (NRP) zum Thema «Coworking/Village-Office» unter anderem geprüft, welche Gemeinden in der Region sich für ein Village-Office – ein Dorfbüro – eignen würden. Diese Untersuchung hat nun laut einer Meldung im Gemeindemitteilungsblatt «A-Z» gezeigt, dass Stettfurt gute Voraussetzungen für ein Village-Office mitbringe.

Die Genossenschaft begleitet die Gemeinde und die noch zu gründende Spurgruppe. Die erste Phase sieht eine Potenzialabklärung vor. Der Gemeinderat hat entschieden, diesen Schritt nun in Angriff zu nehmen. «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass ein solches Büro und Treffpunkt ein zukunftsträchtiges Modell ist», heisst es in der Mitteilung.



Die Online-Befragung zur Potenzialabklärung ist ab Mitte August auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet. Die ganze Bevölkerung ist eingeladen, an dieser Umfrage teilzunehmen. Die Regio Frauenfeld ist bereit, einen Teil der ersten Phase zu finanzieren. (red)