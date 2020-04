Gemeinde Matzingen bittet Stimmvolk für Luderschür-Kredit erst im Herbst an die Urne Matzingen muss seine auf Ende Mai geplante Abstimmung über einen Kredit in Höhe von 685'000 Franken wegen der Coronakrise verschieben.

Die Luderliegenschaft an der Altholzstrasse 5/7. Nach dem Umbau soll die zukünftig die ganze Verwaltung dort hinein zügeln. (Bild: Reto Martin)

Die Botschaft ist längst gedruckt, alles wäre bereit für die Sachvorlage der Gemeinde Matzingen am Abstimmungssonntag, 17. Mai, zur Luderschür. Nun aber lassen die Auswirkungen der Coronakrise die Abstimmung «Gewährung eines Kredits zur Zusammenführung der Gemeindeverwaltung in der Luderliegenschaft inklusive dazugehöriger Umbauten am Gebäude und Anpassungen an der Umgebung» nicht zu, wie der zuständige Gemeinderat Roger Wegmüller mitteilt. Das Stimmvolk hätte über einen Kredit in Höhe von 685'000 Franken befinden sollen.

Roger Wegmüller, Gemeinderat Matzingen, zuständig fürs Ressort Hochbau. (Bild: PD)

Regierungsrat bezieht sich auf Notrecht

Grund für die nun abgesagte Abstimmung ist der aktuelle Entscheid des Regierungsrates, wonach nur noch Urnenabstimmungen über dringende Sachvorlagen zulässig sind. Im am Freitag im Amtsblatt veröffentlichten Regierungsratsbeschluss heisst es:

«Abstimmungen über nicht dringende, komplizierte und mutmasslich umstrittene Sachvorlagen sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.»

Die Gemeinde Matzingen ist also gezwungen, die Sachvorlage in den Herbst zu verschieben. Nun findet die Abstimmung also am 27. September statt. Vor drei Jahren sagte das Stimmvolk an der Gemeindeversammlung bereits Nein zu einer abgespeckten Variante der zentralisierten Gemeindeverwaltung.