Ausverkauf Gemeinde Bettwiesen bietet Tageskarten zum Aktionspreis an Wegen der Coronakrise konnte die Gemeinde Bettwiesen weit weniger SBB-Tageskarten veräussern, als sie eingekauft hatte.

Wie andere Gemeinden verkauft auch Bettwiesen seinen Bürgerinnen und Bürgern SBB-Tageskarten.







(Bild: Bruno Kissling)

Eigentlich ist es ein beliebtes Angebot. In den vergangenen Monaten aber sei die Nachfrage an SBB-Tageskarten bei der Gemeinde Bettwiesen sehr gering gewesen, berichtet Gemeindepräsident Patrick Marcolin. «Wohl vor allem wegen der Coronapandemie», sagt er. Die Billette, welche es erlauben, jeweils während eines Tages die öffentlichen Verkehrsmittel in der ganzen Schweiz zu nutzen, bietet die Gemeinde deshalb bis Ende Februar für 25 statt 45 Franken an.

Die Karten sind damit günstiger als der Preis, welchen die Gemeinde dafür den SBB bezahlen muss. «Wir haben uns gesagt: lieber 25 Franken als gar nichts», sagt Marcolin. Bettwiesen verfügt für jeden Tag über zwei Tageskarten. «Die muss die Gemeinde jeweils jährlich im Voraus bezahlen. Das ist ein ganz schöner Batzen», betont Marcolin. Verkauft die Gemeinde also eine Tageskarte nicht, bleibt sie auf den Kosten sitzen.

Die Aktion sei nun im Januar allerdings auf Anklang gestossen, fast alle Karten seien weg, berichtet der Gemeindepräsident. Auch für den Februar sehe es bereits erfreulich aus. Aufgrund der Pandemie empfiehlt die Gemeinde Bettwiesen, die SBB-Tageskarten über die Website www.bettwiesen.ch oder telefonisch (071 914 80 70) zu reservieren.