Gelebter Umweltschutz: In der Frauenfelder Stadtgärtnerei grünt es so grün und neu auch torffrei

Torf bildet sich in Mooren durch die Ablagerung von Schwebestoffen von nicht oder nur unvollständig zersetzten Pflanzen. Seit 4000 Jahren wird in Mitteleuropa Torf gestochen, um Brennstoff zu gewinnen. Diese Nutzung wurde erst um 1900 von der Kohlefeuerung abgelöst. Nebst der Brennstoffnutzung, auch bei der Whiskyherstellung, findet Torf etwa in Gärtnereien als Substrat für Pflanzen Verwendung, kann als Moorpackung medizinisch-kosmetisch eingesetzt werden, dient als Torffaser der Bekleidungsherstellung, war früher Isoliermaterial oder ist Filtermaterial in der Teichpflege. In Deutschland wird heute noch Torf abgebaut, jedoch auch viel aus Russland importiert. In der Schweiz ist der Abbau seit Annahme der Rothenturm-Initiative zur Schutz der Moore 1987 verboten. (ma)