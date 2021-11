Geldmangel Ende Jahr ist Schluss: Das Budget der Benefo-Budgetberatung ist zu klein Stiftung Benefo stellt ihr Angebot für Budgetberatungen per Ende Dezember 2021 ein. «Trotz langer Bemühungen konnte das Angebot nicht stabil finanziert werden», begründet Geschäftsleiterin Elisabeth Rietmann.

Damit Auskommen mit dem Einkommen nicht zum Alptraum wird: Eine Budgetberatung verschafft Übersicht. Christof Schuerpf / KEY

Seit 22 Jahren erhalten interessierte Einzelpersonen und Familien aus dem Thurgau von der Stiftung Benefo Unterstützung beim Erstellen ihres ganz persönlichen Budgets. «Damit Auskommen mit dem Einkommen nicht zum Alptraum wird», wie es bei der Budgetberatung der Stiftung Benefo in Frauenfeld heisst. Finanzielle Sorgen, Verschuldung und Armut seien ein Gesundheitsrisiko für Erwachsene und deren Kinder.

Hunderte von Lernenden, sich trennenden Paaren, Menschen in veränderten Lebenssituationen hätten diese Beratung in Anspruch genommen, wie es in einer Medienmitteilung der Stiftung heisst. Sie wollten eigenverantwortlich ihre Finanzen im Griff behalten. «Andere Beratungsstellen waren oft froh, ihre Klientel für die Berechnungen an diese spezialisierte Stelle verweisen zu können», heisst es weiter. Doch nun ist Schluss: Ende Jahr stellt Benefo das Angebot ein. «Trotz langer Bemühungen konnte das Angebot nicht stabil finanziert werden», schreibt Geschäftsleiterin Elisabeth Rietmann. «Für öffentliche Gelder gibt es keine gesetzliche Grundlage und für private Spendende ist das Thema wenig attraktiv.» Eine nicht näher bezifferte Anzahl Gemeinden habe zwar auf jährliches Gesuch hin Teilbeträge gesprochen, was existenziell sei. «Für zusätzliche Beratungszeit sowie Präventions- und Sensibilisierungsarbeit reichte das Geld und das damit kleine Teilpensum der erfahrenen und engagierten Beraterin nicht aus.» Kanton und Gemeinden hätten mittlerweile signalisiert, das Problem der privaten Budgets erkannt zu haben.

Die Stiftung Benefo werde künftig auf die beiden solide aufgestellten Bereiche «Fachstelle Opferhilfe Thurgau» und «Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität» fokussieren. Auch das Angebot der Rechtsauskunft bleibe erhalten. (red)