Vor dem Thurgauer Super-Wahltag: Gelassenheit regiert

Bei eidgenössischen und kantonalen Wahlen betreibt der Kanton jeweils ein Wahlzentrum in der Aula der Kantonsschule Frauenfeld. Das wird auch am Super-Wahltag vom 15. März der Fall sein. Dort erhält man nicht nur als Erster die neuesten Resultate, sondern bekommt auch etwas zwischen die Zähne. Ein paar Zahlen vom eidgenössischen Wahlsonntag am 20. Oktober: Da wurden im Wahlzentrum rund 400 kalte Getränke, 200 Kaffees und 200 Portionen Essen (Penne oder Suppe) konsumiert. Hinzu kamen belegte Brötchen und Gipfeli. (ck)