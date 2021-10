Der Ursprung von Halloween liegt bei den Kelten in Irland. In vorchristlicher Zeit begingen die Kelten jeweils am 31. Oktober Samhain, eines ihrer wichtigsten Feste. Sie feierten ihre Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr. Vielfach wird heute der Kürbis mit Halloween in Verbindung gebracht. Das kommt daher, weil die Menschen Angst vor den Geistern der Toten, die an Halloween die Erde besuchten, hatten. Und damit die Geister ihnen nicht zu nahe kommen konnten, stellten sie gruselige Kürbis-Fratzen vors Haus. (che)