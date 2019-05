Geisslibach bei Schlattingen bekommt für 750'000 Franken Freigang

Der Geisslibach ist einer der längsten Bäche des Kantons Thurgau. Er entspringt am Stammheimerberg auf einer Höhe von 545 Meter als Heldbach, wird auf der südwestlichen Fliessrichtung alsbald zum Schlierenbach, bei Waltalingen zum Mühlebach und in Schlattingen zum Geisslibach. Beim Bootshafen in Diessenhofen mündet das kühle Gewässer nach rund 14 Kilometern sodann in den Rhein. (gün)