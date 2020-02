«Gehen von finanziellem Motiv aus»: Weshalb die Thurgauer Staatsanwaltschaft im Brandfall Raduner fünf Jahre Freiheitsstrafe fordert Die Staatsanwaltschaft will einen Indizienprozess gegen einen Ex-Mieter führen, der den Brand auf dem Raduner-Areal gelegt haben soll. Sein Motiv: Versicherungsbetrug.

Ein Löschhelikopter der Armee und über 200 Feuerwehrleute standen beim Brand auf dem Raduner-Areal in Horn im Einsatz. Gian Ehrenzeller, Keystone (3. August 2015)

Das Motiv: Die Staatsanwaltschaft geht von einem finanziellen Motiv aus. Über 200'000 Franken wollte der mutmassliche Täter bei der Versicherung einfordern.

Die Ermittlung: Die Anklage basiert auf einer Vielzahl von Indizien, aber keinen harten Beweisen wie DNA-Spuren oder einem Geständnis. Aus diesem Grund dauerte die Ermittlung über viereinhalb Jahre.

Seit Sommer 2015 verbindet man das Raduner-Areal in Horn mit einem flammenden Inferno. Fünf Industriebauten und Lagerhallen auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik sind komplett abgebrannt. Bereits einige Monate nach dem Feuer ist die Kriminalpolizei von Brandstiftung ausgegangen.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Bischofszell Anklage gegen einen zum Tatzeitpunkt 62-jährigen Schweizer erhoben, wie sie am Dienstag per Communiqué mitteilt. Die Anklagepunkte: Brandstiftung und versuchter Betrug. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Fünf Industriebauten sind komplett ausgebrannt. Hanspeter Schiess (4. August 2015)

Es geht um 200'000 Franken

«Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 3. August, frühmorgens, in unbekannter Weise ein Feuer gelegt zu haben», heisst es in der Medienmitteilung. Das Motiv: Versicherungsbetrug. Es bestehe der Verdachte, dass der Beschuldigte den Brand vorsätzlich legte, um den Schaden seiner Versicherung anzumelden und die Auszahlung von über 200'000 Franken zu erwirken, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Der «Blick», dem gemäss Eigenangaben die Anklageschrift vorliegt, geht in seiner Berichterstattung stärker ins Detail als das Communiqué. Der Beschuldigte sei Grossmieter auf dem Raduner-Areal gewesen und habe einen Restpostenhandel betrieben. Gegen ihn liege eine Reihe von Indizien vor: So habe der Trödelhändler einige Wochen vor dem Brand versucht, die Versicherungsdeckung seiner Firma zu erhöhen. Auch seien ihm und anderen Mietern auf dem Raduner-Areal einige Wochen vor dem Brand eröffnet worden, die Liegenschaft räumen zu müssen. Hintergrund: Die Besitzerin, die Bau- und Recyclingfirma Eberhard Bau AG aus Kloten, wollte abreissen und Wohnungen errichten. Für den «Blick» ist klar:

«Dem Restpostenhändler drohte ein finanzielles Debakel.»

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Andrea Stalder

Marco Breu, Medienverantwortlicher der Staatsanwaltschaft Thurgau, bestätigt: «Wir gehen von einem finanziellen Motiv aus.» Eine Reihe von Indizien habe zur Anklage des Beschuldigten geführt. «Bei einer auf Indizien basierenden Anklage sind keine Beweise wie DNA-Spuren oder Fingerabdrücke vorhanden, sondern eine Vielzahl an Hinweisen, die auf einen Tatverdächtigen deuten», sagt Breu. Aufgrund der Grösse und des Zustandes des Brandobjektes waren umfangreiche Ermittlungen zur Brandursache nötig.

«Für uns sind die Indizien hinreichend, um die Anklage zu erheben.»

Keine harten Beweise, aber viele Indizien

Die Staatsanwaltschaft schreibt in ihrem Communiqué von einer «sehr umfangreichen» Strafuntersuchung. Bereits Ende Oktober 2015 hat die Polizei den mutmasslichen Täter in Untersuchungshaft genommen. Der Verdacht blieb, doch eine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr bestand nicht. So wurde er wieder freigelassen.

Doch warum dauerte es weitere viereinhalb Jahre, bis es jetzt zur Anklage kommt? Hier nennt Breu wieder die Indizienkette.

«Ein Geständnis fehlt, stichhaltige Beweise gibt es nicht. So ermittelt man den mutmasslichen Täter über Indizien.»

Und dies sei sehr aufwändig. «Wir haben über 70 Personen befragt, teils mehrfach», sagt Breu. Beim Bezirksgericht Arbon geht man derzeit von einem Prozessbeginn im Herbst aus.