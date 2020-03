Gegen die Langeweile gibt’s vom Frauenfeld Kulturlokal Kaff

Online-Disko für daheim Im Kulturlokal Kaff in Frauenfeld hat es sich ausgetanzt. Dafür gibt es nun regelmässig Live-Streams von DJ-Shows.

Video-Standbild des DJ-Sets von vergangenem Samstag. (Bild: PD)

Es konnte so nicht weitergehen wie bisher. Das stand für die Betreiber des Kulturlokals Kaff vergangenen Freitag fest. Die schnelle Lösung: kaff-radio.ch, eine Live-Streaming-Plattform, auf der bereits am Samstagabend erstmals Diskjockeys zu sehen und zu hören waren.

«Die Beschränkungen für Gastronomiebetriebe hätte wir nicht mit gutem Gewissen umsetzen können.»

Das sagt Kaff-Vereinspräsident Julien Pizzini. Deshalb habe man sich für die sofortige Schliessung entschieden.

Kaff-Präsident Julien Pizzini. (Bild: Donato Caspari)

Ein «Ende ohne Ende» hatte das «Kaff» geplant. Konzerte und Partys hätte es am letzten Märzwochenende an der Grabenstrasse geben sollen, ein riesiges Abschlussfest über drei Tage. Denn per 31.März läuft der Mietvertrag für die Räumlichkeiten aus. Die Ereignisse aber haben sich überschlagen – nicht nach dem Gusto des Teams um Julien Pizzini. Sich einfach dem Schicksal zu ergeben, kam für die Kulturaktivisten aber nicht in Frage.

«Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Alternativen wir unserem Publikum bieten können. Ein Radio-Betrieb stand schon früher einmal zur Diskussion.»

Gesagt, getan. Vergangenen Samstag machte sich ein halbes Dutzend Personen an das Projekt. Während sich die einen an die technische Umsetzung machten, starteten die anderen Anfragen an DJs, die regelmässig im «Kaff» auflegen.

Der erste Abend. (Bild: PD)

Keine Registrierung nötig und kostenlos

Bereits am Samstagabend stand der Streaming-Betrieb. Um 21Uhr ging es los mit Hip-Hop und Raw-Funk. «Der letzte DJ stand bis morgens um 7Uhr an den Plattenspielern», sagt Pizzini. Auf der technischen Seite habe man sich für eine bekannte Streaming-Plattform entscheiden.

«So ist das Kaff-Radio kostenlos, und es braucht für die Zuseher keine Registrierung.»

Der erste Abend. (Bild: PD)

Gesendet werden soll bis auf weiteres aus dem Kaff-Vereinshaus an der Rheinstrasse 14, aktuell freitags und samstags ab 21 Uhr bis sicher 3 Uhr morgens. «So bringen wir unserem Publikum den Ausgang nach Hause ins Wohn- oder Schlafzimmer», sagt Kaff-Präsident Pizzini. Möglich sei eine Ausweitung auf weitere Wochentage.

«Zudem wäre auch eine Lesung oder dergleichen möglich.»

Nebst der Tonspur gibt es auch Bewegtbilder von drei Kameras. Pizzini sagt: «So kann man den DJs auch mal auf die Finger schauen.» Auf Grund der Massnahmen betreffen Social Distancing und Hygiene werden sich ab der zweiten Session diesen Freitag nur noch maximal drei Personen im Raum aufhalten.

kaff-radio.ch

Fr, 20.3: Quinton Buca und Yung Porno Büsi; Sa, 21.März: Tatana Sparkles und Monoton. Jeweils ab 21Uhr.