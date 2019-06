Gefahrenstufe 3 von 4: Heftige Sturmfront peitscht über die Schweiz Aus der warmen und angefeuchteten Luftmasse haben sich am Samstagabend kräftige Gewitter gebildet. Neben Starkregen und Blitzen erwarten uns mit den aufziehenden Gewittern auch Sturmböen und lokale Hagelschauer. Eine Frau ist in Genf bei einem Bootsunglück gestorben. Yusuf Barman

Neben Starkregen und Blitzen erwarten uns mit den aufziehenden Gewittern auch Sturmböen und lokale Hagelschauer. (Sybolbild: Keystone)

(red.) Wegen den Regenfällen in der vergangenen Woche und den erneuten Schauern vom Wochenende kann es auch wieder zu Überschwemmungen kommen. Am gefährlichsten seien jedoch vom Wind abgeknickte Äste und Bäume. «Vom Aufenthalt an kleineren Bächen und Flüssen sowie in Wäldern wird am späteren Nachmittag und Abend dringend abgeraten», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Ein Unwetter mit heftigem Sturm und Starkregen sowie vereinzelt Hagel ist am Samstagnachmittag und Abend über die West- und Zentralschweiz gefegt. In Genf wurden Bäume ausgerissen, und eine Frau bei einem Bootsunfall. In Spiez hagelte es grössere Körner. In Genf hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben alle Hände voll zu tun, Bäume wegzuräumen, die auf Autodächer gestürzt waren oder überflutete Keller zu leeren.Ein kräftiger Sturm fegte den Genfersee entlang Richtung Freiburg und Neuenburger Jura, teilweise mit mehr als 110 Kilometern pro Stunde, wie Meteoschweiz mitteilte.

Auch in der Ostschweiz mussten Veranstaltungen abgebrochen werden. In Frauenfeld verkündeten um 20.15 Uhr die Moderatoren auf den Bühnen das Festende. Mediensprecherin Bettina Kunz sagte: «Wir haben frühzeitig reagiert. Alles ist gut über die Bühne gegangen.» In Wil wurde das Rock am Weier Openair frühzeitig abgebrochen.

In Spiez im Berner Oberland hagelte es am frühen Abend, und das Gelände des Greenfield Festivals in Interlaken wurde vorsorglich evakuiert, zwei Konzerte wurden abgesagt. Und auch für Luzern wurde eine Wetterwarnung ausgegeben.

Am Greenfield in Interlaken ist wegen Unwetter mit starkem Wind, Hagel- und Blitzgefahr das Konzertgelände um zirka 18.30 Uhr evakuiert worden. Von 19 bis 20 Uhr wurde der Festivalbetrieb unterbrochen.

Gefahrenstufe 3 von 4: Der Bund warnt vor heftigen Gewittern

In Aarau wurde am Eidgenössischen Turnfest der Show-Event am Abend abgesagt. Die Organisatoren warnen die Besucher: «Es können lose Gegenstände durch die Luft fliegen».

Das Gewitter ist nicht ungefährlich: MeteoNews meldet, dass mit hoher Blitzaktivität zu rechnen sei. Ausserdem seien Böenspitzen im Bereich von 70 bis 90 Stundenkilometern zu rechnen. An besonders exponierten, leicht erhöhten Stellen und an Seeufern seien auch Sturmböen mit über 100 Stundenkilometern möglich.

Im Laufe des Samstagabends beruhigte sich die Situation vielerorts bereits wieder.