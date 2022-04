Glosse Geburt ins kalte Nass: Was gegen Rimini und für den Walzmühlekanal in Frauenfeld als neuen Hipster-Badeort spricht Murgspritzer: Die Temperaturen in der Thurgauer Kantonshauptstadt sind nicht die höchsten. Für die geplante Kanalbadi braucht es also noch ein zweites Standbein. Für die «kinderfreundliche Stadt» liegen Wassergeburten auf der Hand. Würde auch gut zum neuen Stillzimmer im Rathaus passen.

Viel Volk an der Copacabana in Rio. Bild: Antonio Lacerda (EPA)

Wer braucht schon Rimini, das Steckborner Feldbach oder die Copacabana, wenn man den Walzmühlekanal hat. Sich 330 Meter treiben lassen – und das unbeschifft. Ist wie eine autofreie Altstadt in Nass. Aber es müsste dann schon noch ein wenig wärmer werden. Wobei das ja auch nicht allen gefällt, diese cheibe Klimaerwärmung. Demonstrieren ja sogar Leute dagegen. Und wahrscheinlich kommt dann noch irgendwer auf die Idee, mit den paar wenigen Grad, die der Kanal hat, einen Wärmering zu speisen. Cheibe Alternativenergien.

Mathias Frei, TZ-Redaktor. Bild: Andrea Stalder

Im schlimmsten Fall also kann man Anfang August kurz das Kanalbad geniessen. Und wenn dann die Badi 2027 wieder aufmacht (oder wie war das bei der Entmilitarisierung der Stadtkaserne?), wird die Kanalbadi zum Geheimtipp. Was machen, damit das nicht so wird? Wie wäre es zum Beispiel mit Wassergeburten im Kanal? Im Winter einfach ein Zelt über das Murgwasser spannen. Man ist ja Unicef-zertifizierte «kinderfreundliche Stadt». Würde auch gut zum neuen Stillzimmer im Rathaus passen. Oder öppe nöd?