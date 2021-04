GASTRONOMIE Über Ostern war schon ausgebucht: In Gottlieben öffnete das «Porto Sofie», ein neues Hotel für Gäste mit erlesenem Geschmack Sophie Schreiber und Jürgen Seifert haben das ehemalige Hotel Hecht und das Steinhaus umgebaut. Am 1. April starteten sie mitten in der Coronakrise den Betrieb und erfüllten sich damit einen Traum.

Verlobt und nun ein eigenes Hotel: Sophie Schreiber und Jürgen Seifert. (Bild: PD)

Wenn ein historisches Gebäude einmal modern gestaltet sei, wäre es ein für alle Mal verschandelt. So sieht es zumindest Jürgen Seifert, der gemeinsam mit seiner Partnerin Sophie Schreiber zum 1. April still und leise inmitten der Coronakrise das Hotel Porto Sofie vis à vis zur Gottlieber Schiffsanlegestelle – dem «Hafen» – eröffnete. Das Paar erfüllte sich damit einen Traum. Jürgen Seifert sagt:

«Was wir hier machen, ist so ziemlich das Gegenteil von Systemhotelerie.»



Denn jedes Zimmer ist individuell ausgestattet mit geschmackvoll aufeinander abgestimmten Antiquitäten. Während zweier Jahre bereisten er und Sophie Schreiber die ganze Schweiz und holten besondere Prachtstücke, von Privatleuten oder Händlern erstanden, nach Gottlieben. Ob die barocke Chaise Longue, der englische Waschtisch mit Marmorplatten oder selbst die Badezimmer-Armaturen – alles ist eigenhändig ausgesucht und dem Stil vergangener Epochen angepasst. Ein Lüster darf selbst im Badezimmer nicht fehlen. Ihre eigene Wohneinrichtung zu Hause bestehe ebenfalls aus Antiquitäten, eine Leidenschaft, die sie nun zu ihrem Beruf gemacht haben.

Umbau war teurer als geplant

Die frischgebackenen Hoteliers kommen ursprünglich aus der Immobilienbranche. Vor sechs Jahren zogen sie in die Nachbarschaft der ehemaligen Waaghaus- und Drachenburgbesitzerin Anita Bischler-Hummel, zu der sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Diese bot ihnen das Hotel Hecht und schliesslich auch das Steinhaus, das zur Drachenburg gehört, zum Kauf an.

Ersteres erwarben sie 2017, das Steinhaus 2019 und begannen dann mit dem aufwendigen Umbau. Durch den Denkmalschutz sei alles komplizierter und kostspieliger geworden, als zunächst geplant; doch das Paar sieht das recht entspannt:

«Das Ganze hat sehr viel gekostet, aber wir haben es hinbekommen.»

Blick in eines der 31 Hotelzimmer. (Bild: Judith Schuck)

Die 31 Zimmer waren über Ostern gleich komplett ausgebucht. Dafür sorgten vor allem Stammgäste, die schon öfters für ein paar Tage in eine andere Epoche eingetaucht sind und den Blick auf den Seerhein immer wieder suchen. Eine Nacht im Einzelzimmer kostet dabei relativ durchschnittliche 124 Franken. Wer sich etwas mehr Luxus leisten kann, bekommt für 364 Franken die Suite mit Seeblick.

Edles Licht für die Kuchen

Obwohl der Umbau selbst noch nicht ganz abgeschlossen ist, konnten einige Zimmer bereits im Winter gebucht werden. «Das lief allerdings noch über die Drachenburg AG», sagt Sophie Schreiber. Durch den Verkauf der Drachenburg und des Waaghauses an eine Stiftung könnten «Hecht» und Steinhaus nun autonom von ihnen bewirtschaftet werden.

Eine hufeisenförmige Bar im Erdgeschoss

An der Ausstattung wird nicht gespart. Sophie Schreiber und Jürgen Siefert in der Art-Deco-Bar. (Bild: PD)

Zur Seeseite hin entsteht gerade die Café-Bar im Art-Deco-Stil. «Das Erdgeschoss haben wir bewusst in einer jüngeren Epoche gestaltet als oben», denn hier, an der hufeisenförmigen Bar, sollen sich auch junge Leute wohlfühlen. Als Highlight bezeichnet Seifert eine antike Billardlampe, die sie einer Dame am Genfer See abkaufen konnten. «Sie wird über der Kuchenvitrine montiert.»

Das Baugesuch für eine Terrasse mit 85 Sitzplätzen an der Promenade ist inzwischen genehmigt. Seifert sagt:

«Unser Wunsch wäre es, Anfang Mai Bar und Terrasse öffnen zu können.»

Der Take-away-Service werde vor allem von Fahrradtouristen gut angenommen. «Aber wenn es dann warm ist, wäre es schön, wenn die Gäste unter Einhaltung der Abstandsregeln mal wieder Platz nehmen könnten, anstatt mit dem Becher herumzulaufen.»