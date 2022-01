Gastronomie Pandemiebedingt verschiebt sich die Wiedereröffnung des Restaurants Sonne in Islikon auf Anfang Februar Der neue Küchenchef und Gastgeber Danny Möhring öffnet die «Sonne» aufgrund der aktuellen Lage erst ab dem 4. Februar. Zudem sind die Öffnungszeiten bis auf weiteres reduziert, nämlich von Freitag bis Sonntag.

Am Eingang zum traditionsreichen Restaurant Sonne: der neue Küchenchef Danny Möhring mit Christian Heusser, Geschäftsführer der Senevita Sunnwies. Bild: Claudia Koch

Wer in der aktuellen Lage ein Restaurant eröffnet, der muss es gut machen. Danny Möhring will es gut machen. Der Isliker ist der neue Küchenchef und Gastgeber im Restaurant Sonne in Islikon. Möhring war bis Ende 2021 Küchenchef in der Arboner Altersinstitution Giesserei der Senevita – die in Islikon die Altersinstitution Sunnwies unweit der «Sonne». Die Senevita, die an 55 Standorten in der Schweiz Alters- und Pflegeeinrichtungen führt, ist die neue Betreiberin des Isliker Traditionslokals an der Hauptstrasse.

Das Restaurant Sonne in Islikon. Bild: Nana Do Carmo

Nachdem Mitte Dezember die Wiedereröffnung des Restaurants auf den 17. Januar angekündigt worden war, teilt die Senevita nun mit, dass «der lang herbeigesehnte Treffpunkt für die Bevölkerung, Vereine und Firmen» pandemiebedingt erst am Freitag, 4. Februar, aufgeht. In der Mitteilung von Senevita heisst es:

«Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage startet das Restaurant Sonne mit angepassten Öffnungszeiten.»

Bis auf weiteres sei von Freitag bis Sonntag und jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Schutzkonzept richte sich nach den aktuellen Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit.

Klassische, aber gleichwohl moderne Küche mit Regionalität

Das gastronomische Konzept setzt gemäss Medienmitteilung auf eine Mischung aus klassischen und modernen Gerichten mit regionalen Produkten und Gemütlichkeit in angenehmer Atmosphäre.

«Das Restaurant Sonne soll zum Wohnzimmer Islikons werden.»

Für Abwechslung sorgen ein buntes Veranstaltungsprogramm und regelmässige Themenwochen. Weiter biete das Restaurant viel Platz für private Feierlichkeiten und Vereins- oder Firmenanlässe. Während im Hauptteil und im angrenzenden Saal insgesamt rund 80 Personen Platz finden, biete der Weinkeller im Untergeschoss ein spezielles Ambiente für kleinere Gesellschaften. (red)