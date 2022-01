Gastronomie Neueröffnung: Der Start des Ettenhauser Restaurants Tibetgarten ist geglückt Zwar immer noch keinen Laden, aber immerhin gibt es seit Jahresanfang in Ettenhausen wieder zwei Gastrobetriebe. Im kleinen Kreis feierte der «Tibetgarten» Eröffnung.

Das Wirtepaar Köba und Tondrup Sangeschungtsang freut sich über die Eröffnung ihres Restaurants. Bild: Kurt Lichtensteiger

Geladen am Eröffnungstag waren einige Freunde, Bekannte, die Hauseigentümer sowie die Presse, empfangen in einer hellen, lichten und behaglichen Räumlichkeit. Neue Vorhänge, Tischtücher, eine grüne Ranke an der Decke und das neue «Tibeterstübli» sind einige dezent gehaltene Auffälligkeiten, die im Interieur den Unterschied zur ehemaligen «Schmiede» signalisieren.

Ein Gast überraschte zudem mit der Bemerkung, ein ausströmendes Karma zu verspüren. Wie dem auch sei, die euphemistische Zuschreibung «Garten» bei der Namensgebung mag gar etwas hochgegriffen sein. Allerdings betrifft die Bezeichnung lediglich den äusseren Rahmen und tut deshalb wenig zur Sache.

Beseelte Gastgeber

Gefüllt und beseelt wird dieser Rahmen nämlich vom Ehepaar Sangeschungtsang, zwei gewinnende Personen: fleissig, hilfsbereit und vertrauensvoll. Und was diese aus der Küche zauberten, war schon mal verheissungsvoll: Nach einem Apéro mit feinen Häppchen gab es Gemüse mit Rindfleisch, Pouletfleisch mit Kartoffeln, Gartensalat und Rüebli. Als Beilage natürlich Reis.

Die exotisch anmutenden Gerichte waren nicht zu scharf, aber doch würzig, wie es der europäischen Zunge meist bekömmlich ist. Auch der Service liess nichts zu wünschen übrig, auch wenn sich Tondrup im Gegensatz zu seiner Frau Köba mit der Sprache noch etwas schwertut, dies aber mit seiner strahlenden Mimik zu übertünchen versteht.

Fazit: In der Tat zeugt die derzeitige Neueröffnung von Mut und Zuversicht, auch wenn das Wirtepaar als erfolgreiche Kioskpächter der Badi Aadorf auf ein zweites Standbein zählen kann.

Seit Montag ist der rauchfreie «Tibetgarten» geöffnet, vorerst die ganze Woche. Erst später soll entschieden werden, wann Wirtesonntag sein wird. Auch ein Take-away-Service steht jeden Tag im Angebot.