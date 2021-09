Gastronomie Kulinarik und Rockmusik: Streetfood-Festival gastiert am Wochenende in Aadorf Zum Abschluss der Festivalsaison gastiert die «Street Food Fiesta» während dreier Tage in Aadorf.

Alkohol darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Bild PD

Nach den vielen positiven Rückmeldungen zur «Street Food Fiesta» in Weinfelden halten die Organisatoren an ihrem Konzept fest. Nach Arbon am vergangenen Wochenende kommt der Anlass nun auch nach Aadorf.

Erneut soll es ein Mix aus Kulinarik und Unterhaltung werden. So spielen die Diamonds of Rock auch in Aadorf mit dabei und sorgen am Freitagabend für Stimmung. Am Samstag übernimmt Notusgang das Zepter. Die rockigen Thurgauer covern Songs aus verschiedenstem Genre auf ihre eigene Art.

Für Veranstaltungen in dieser Grösse besteht keine Zertifikatspflicht. Cheforganisator Alex Fischer sagt hierzu: «Bei uns ist jeder willkommen. Wir bitten aber die Gäste, nur im Sitzen zu konsumieren und die Abstandsregeln einzuhalten. Wir setzen hierbei auf die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen.»

Wie bereits in Weinfelden und Arbon ist auch in Aadorf der Eintritt kostenlos. «Nach eineinhalb schwierigen Jahren für die Foodtrucks, aber auch für die Bevölkerung, möchten wir den Menschen etwas zurückgeben», so ein zuversichtlicher Alex Fischer. «Der perfekte und gemütliche Sommerausklang», versprechen die Organisatoren schliesslich.

Die «Street Food Fiesta» gastiert während dreier Tage in Aadorf auf dem Gemeindeplatz: am Freitag, 1. Oktober, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 2. Oktober, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.