Gastronomie «Essen fürs Gmüet, das glücklich macht»: An der Grabenstrasse in Frauenfeld gibt's bald Soulfood aus gekapertem Bauwagen Unter dem Motto «HaKäZit» bieten die drei Gastronomen Gabriel dos Santos, Julien Honegger und Lukas Kaufmann bis Mitte März beim «Käpt'n» an der Grabenstrasse regionales und nachhaltiges Essen aus dem «Le Tilleuil»-Bauwagen feil. Für den Betrieb auf öffentlichem Grund bekamen die Initianten jeweils Absagen.

Mit dem gekaperten Crêperie-Bauwagen auf dem Vorplatz des «Käpt'n»: Julien Honegger, Gabriel dos Santos und Lukas Kaufmann. Bild: Samuel Koch

Lediglich temporär gekapert ist der Bauwagen, der sonst in Frauenfeld als Crêperie Le Tilleuil bekannt ist. Mal steht er in der Altstadt, mal im Lindenpark, mal beim Soldatendenkmal. Neuerdings ist der Bauwagen an der Grabenstrasse beim «Käpt'n» parkiert, wo er zwischen dem 17. Februar und 13. März als Hauptattraktion für «HaKäZit» dient.

Das Motto stellt nicht etwa einen Zusammenhang zu hackevoll her, sondern ist eine Wortschöpfung der drei Gastronomen Gabriel «Hansi» dos Santos, Julien «Käpt'n» Honegger und Lukas «Zeitlos» Kaufmann. Wegen der Winterpause von Kaufmanns Mutter, der Betreiberin von «Le Tilleuil», hat sich das eigens als Kneipenkollektiv bezeichnete Trio überlegt, wie es den ungenutzten Bauwagen einspannen kann. Kaufmann sagt:

«Entstanden aus Lust und Laune wollen wir den Wagen bespielen.»

Mit Soulfood – also kleinere Häppchen – wollen die drei Frauenfelder Gastronomen Schmaus und Braus für den Bauch feilbieten. «Essen fürs Gmüet, das glücklich macht», meint dos Santos. Sie setzen dabei auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Und wer dazu noch Durst hat, kann sich beim «Käpt'n» bei Julien Honegger nebenan den passenden Drink abholen.

Botanischen Garten und Murg-Auen-Park kamen nicht infrage

Ursprünglich sollte «HaKäZit» auf öffentlichem Grund stattfinden, wofür es auf die Schnelle aber weder für den Botanischen Garten noch für den Murg-Auen-Park geklappt hat. Deshalb haben sich dos Santos, Honegger und Kaufmann überlegt, den gekaperten Kombüsen-Bauwagen kurzerhand beim «Käpt'n» zu stationieren.

Es sei Zeit, sich in Stellung zu bringen. Geplant ist «HaKäZit» jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr, mit Küchenbetrieb bis 21 Uhr. Der Anlass findet nur draussen statt, dafür ohne Zertifikatspflicht. «Ob warm oder kalt, ob mit Frühlingsgefühlen oder im Schneesturm – das Deck wird dem entsprechendem Wetter angepasst», heisst es auf der Facebook-Seite zur Veranstaltung «HaKäZit».