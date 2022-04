Gastronomie Cordon bleus und Sonntagsbrunch als Trümpfe: Beizer Peter Saladin hat die «Chämihütte» in Kaltenbach übernommen Nach vierzehnmonatiger Pause ist das Restaurant Chämihütte auf dem gleichnamigen Kaltenbach Campingplatz wieder offen. Der neue Pächter feierte kürzlich mit lüpfiger Musikunterhaltung einen gelungenen Einstand. In Zukunft will er auf eine grosse Cordon-bleu-Auswahl, Brunch am Sonntag und kulinarische Thementage setzen.

Zum Eröffnungsfest vergangenen Samstag gaben die Hörnlifäger lüpfigen Ländler zum Besten. Bild: Dieter Ritter

«Alle wollen essen», stellte Peter Saladin erfreut fest. Die Küche arbeitete entsprechend unter Hochdruck. Kein Wunder, war doch die «Chämihütte» kürzlich den ganzen Tag bestens besucht. Das Restaurant ist ein schmuckes Lokal auf dem Gelände des gleichnamigen Campingplatzes oberhalb von Kaltenbach. Saladin hat den Betrieb vor kurzem übernommen.

Wenn Saladin die Arbeit in der Küche und im Service eine kurze Pause erlaubte, ging er zu den Tischen und begrüsste seine Gäste. Er war mit den meisten persönlich bekannt. Ab 13 Uhr traten am Eröffnungsfest die Hörnlifäger auf. Mit zwei Schwyzerörgeli, Bassgeige und Gesang machten sie urchige Musik. Sie spielten vor allem Ländler. Bei den Gästen kam das Trio gut an.

Coronapandemie liess früheren Pächter scheitern

Blick in die gut gelaunte Gästeschar. Bild: Dieter Ritter

In den vergangenen vierzehn Monaten hatte das Restaurant geschlossen. Der ehemalige Pächter gab auf, nachdem ihm die Coronakrise einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Jetzt bringt Saladin wieder Schwung in das Lokal. Mit offensichtlicher Begeisterung erzählt er, was er seinen Gästen bieten will: zum Beispiel Cordon bleus auf acht verschiedene Arten, täglich frische Canapés und jeden Sonntag von 9.30 bis 15 Uhr ein reichhaltiges Brunch-Buffet. Mehrmals jährlich will er zu kulinarischen Thementagen einladen. Geplant sind Thaibuffets, Wildspezialitäten oder Metzgete. Saladin wird sein Lokal auch im Winter offenhalten, obwohl dann der Campingplatz geschlossen ist.

«Ich rechne damit, dass nebst Camping-Gästen auch Kunden aus der Umgebung bei mir zum Essen einkehren.»

Das Restaurant verfügt über 52 Plätze, davon 20 im Säli, wo jeder Gast freien Blick auf den Höhenzug bei Stein am Rhein mit der Burg Hohenklingen hat. Die Terrasse bietet weiteren 36 Gästen Platz. Die «Chämihütte» hat jeweils von 8.30 bis 22 Uhr offen, Montag ist Ruhetag. Für Camper, Wanderer und Biker hat Saladin einen kleinen Laden eingerichtet. Dort gibt es jeden Morgen frisches Gebäck.

Eigentümerin von Restaurant und Campingplatz ist die Firma Hausammann AG aus Uttwil. Sie betreibt seit bald dreissig Jahren diesen Platz. Die Anlage mit rund 90 Parzellen, Pool und Kinderspielplatz ist für Dauercamper bestimmt und hat von April bis Oktober offen.