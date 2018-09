Am Frauenfelder Autospektakel stellen Garagen Trendwende bei Dieselautos fest Ein grosses Publikum wandelte am Wochenende von Fachgarage zu Fachgarage. Weiterhin im Trend liegen Elektromobilität und auch Hybridfahrzeuge.

Eine Szene am letztjährigen Frühlings-Autospektakel: Interessierte schauen sich einen Neuwagen an. (Bild: Donato Caspari, 18.März 2017)

(RED) Am Wochenende stand die Kantonshauptstadt im Zeichen der Herbstausgabe des Autospektakels. Acht Fachgaragen präsentierten zahlreichen Besuchern die Neuheiten von 23 Marken. Beim Diesel zeichnet sich eine positive Trendwende ab. Bei gutem Wetter und spätsommerlichen Temperaturen präsentierten Frauenfelder Fachgaragen die Herbstneuheiten und Trends der Hersteller, wie die Vereinigung der Frauenfelder Fachgaragen mitteilt.

Grosses Interesse an SUV-Modellen

Das Fazit der teilnehmenden Betriebe fiel unterschiedlich aus. Nicht alle Marken hatten herstellerbedingt die Möglichkeit, neue Modelle vorstellen zu können. In der Folge sei der Gästeraufmarsch von Garage zu Garage verschieden gewesen. Trotz der unterschiedlichen Quantität der Besucher meldeten alle Fachgaragen eine gute Qualität. Wie bereits im Frühling sei das Interesse an SUV-Modellen gross gewesen. Weiterhin ungebrochen sei ebenfalls das Interesse an Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen. Damit verbunden standen Themen wie Verfügbarkeit von öffentlichen Schnell-Ladestationen und weiter zu erwartende Innovationsschritte der Hersteller im Mittelpunkt der Gespräche.

Im Vergleich zur Frühjahrsausgabe rücke der Diesel wieder vermehrt in den Vordergrund. Die Diskussionen der Verkaufsberater mit den Interessenten zeigten zwar, dass die Unsicherheit nach wie vor vorhanden sei. Kriterien wie tiefer Verbrauch, geringere CO2-Emissionswerte und günstigere Kosten würden dem Diesel jedoch zu einem positiven Trend verhelfen.

