Hemdglonggner-Umzug in Steckborn: Ganz in Weiss durch die Finsternis

Der Hemdglonkerumzug wird in Büchern das erste Mal im Jahr 1879 erwähnt. Der Legende nach wollten Knaben des Internats Stephansschule in Konstanz im 19. Jahrhundert ebenfalls Fasnacht feiern. So kletterten sie in ihren weissen Nachthemden über die Schulmauern und mischten sich unter das Narrenvolk.

Mit weisser Zipfelmütze und Fackeln zogen sie vor die Wohnungen ihrer Professoren. Dort veranstalteten sie grossen Lärm, um den Erwachsenen deren Schrulligkeiten und Lässlichkeiten vorzuhalten. Die Glonkerumzüge entstanden in Konstanz und verbreiteten sich dann im schwäbisch-allemannischen Gebiet bis über die Schweizer Grenze hinweg. (rha)