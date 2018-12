Gachnanger wollen Gefahrenstellen auf dem Schulweg entschärfen

25-MILLIONEN-PROJEKT: Gachnang sagt deutlich Ja zu Schulerweiterung

Das Volk von Gachnang will die Schulraumerweiterung in Islikon mit neuem Kindergarten, Schulhaus und Turnhalle. Ein Antrag zur Urnenabstimmung fand an der Gemeindeversammlung vom Samstag keine Mehrheit, ehe die Stimmbürger den Millionen-Kredit genehmigten. Applaus brandete durch die Mehrzweckhalle, das Aufatmen spürbar.