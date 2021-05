Gachnang Komplette Schulbehörde in einem Guss wiedergewählt In gleicher Besetzung wie zuvor nimmt die Behörde der Primarschulgemeinde Gachnang die nächste Legislatur in Angriff. In der Rechnungsprüfungskommission gibt es einen Wechsel.

Die alte und neue Primarschulbehörde: Präsident Sven Bürgi, Michael Sigg, Thomas Gisler, Patricia Otto und Markus Holenstein. Bild: PD

(red) An der Versammlung der Primarschulgemeinde Gachnang haben die 46 Anwesenden der aktuellen Zusammensetzung der Schulbehörde weiterhin ihr Vertrauen ausgesprochen. Die gesamte Schulbehörde inklusive Präsident Sven Bürgi wurde in globo bestätigt, wie es in einer Mitteilung der Behörde heisst. So bleiben Michael Sigg (Finanzen), Markus Holenstein (Pädagogik & Schule), Thomas Gisler (Sekundarschule) und Patricia Otto (Kommunikation) für die nächste Legislaturperiode bis zum Sommer 2025 im Amt.

Einstimmig zum neuen Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) wählten die Schulbürger am vergangenen Samstag René Weber. Der Familienvater und ausgebildete Druckkaufmann EFA aus Gachnang ergänzt somit das Team von Reto Altenburger, Markus Eberhard, Thomas Lang und Christian Müller und ersetzt die abtretende Denise Hoch.