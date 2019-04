Gabi Coray kandidiert als Thurgauer Ständerätin Die 54-jährige Bäuerin und "politische Künstlerin" aus Mauren will es wieder einmal wissen. Sie steigt in den Ständeratswahlkampf. Silvan Meile

Beide wollen in den Ständerat: Gabi Coray und Jakob Stark trafen sich bereits bei der Bekanntgabe der Resultate der Thurgauer Regierungsratswahlen im Jahr 2014 . (Bild: Donato Caspari)



Gegen «Aufschneidertum» und für das Bewusstsein, «welch wunderbares Land wir bewohnen dürfen, welche Freiheiten neben einigen Pflichten wir noch geniessen dürfen». Damit wirbt Gabi Coray für ihre Kandidatur als Thurgauer Ständerätin. Am 20. Oktober will die 54-jährige Parteilose den Sitz des zurücktretenden Ständerats Roland Eberle (SVP) ergattern.

Vergangene Woche reichte Coray ihren Wahlvorschlag mit den nötigen 50 Unterschriften bei der Staatskanzlei des Kantons Thurgau ein. «Mittlerweile hat die Staatskanzlei Ihre Angaben sowie die Angaben der Unterzeichnenden geprüft und kann Ihnen bestätigen, dass Ihr Wahlvorschlag die gültige Anzahl Unterschriften aufweist und dementsprechend auf die offizielle Namenliste aufgenommen wird», heisst es nun in einem Schreiben des Kantons an Coray. Nebst ihrer Kandidatur ist auch jene von SVP-Regierungsrat Jakob Stark bereits bekannt. Ausserdem kündeten SP, Grüne und Grünliberale an, in den Wahlkampf einzusteigen.

"Politische Künstlerin"

Gabi Coray aus Mauren bezeichnet sich selber als Unternehmerin, «politische Künstlerin» und Bäuerin. Schon mehrfach kandidierte sie für politische Ämter – und scheiterte jedes Mal deutlich: 2006 als Stadtpräsidentin in Kreuzlingen, 2007 als Ständerätin und 2008 als Regierungsrätin. 2011 brachte sie sich als Kandidatin für den Bundesrat ins Spiel und 2014 kandidierte sie letztmals für den Thurgauer Regierungsrat. Die bisherigen Wahlergebnisse bezeichnet sie selber als Achtungserfolge. Sie schreibt auf ihrer Website: «Das motiviert mich, wie ein steter Tropfen auf den Stein, im gleichen Sinne weiterzumachen.»