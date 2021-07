Fussball Von wegen Holzfäller-Liga: 4.-Ligist FC Eschlikon ist der fairste Club der Ostschweiz In der Region Hinterthurgau-Wil-Toggenburg wird besonders sportlich gekickt. Die Fairplaywertung des Ostschweizerischen Fussballverbandes der vergangenen Saison gewinnt der FC Eschlikon vor dem FC Bütschwil und dem FC Tobel-Affeltrangen.

Die Eschliker freuen sich über einen Treffer – und die Auszeichnung zum fairsten Ostschweizer Club. Bild: PD

In den Niederungen der 4. und 5. Liga wird Holzfäller-Fussball gespielt. Sagt man. Dass es auch anders geht, beweisen der FC Eschlikon und der FC Bütschwil. Deren beste Mannschaft war in der vergangenen Saison je in der 4. Liga aktiv. Und es sind just jene beiden Vereine, die in der Fairplaywertung des Ostschweizerischen Fussballverbandes am wenigsten Punkte gemacht haben. Sie sind somit Teil der fairsten beiden Teams auf dem Gebiet zwischen Poschiavo und Kreuzlingen.

Der FC Eschlikon überzeugte mit 41 Strafpunkten aus 78 Partien und gewann die Fairplaywertung mit grossem Vorsprung. Da pro Verwarnung ein Strafpunkt vergeben wird, kann gesagt werden, dass nur in etwa jedem zweiten Spiel eine gelbe Karte gegen einen Eschliker Spieler verteilt wurde – im Durchschnitt und davon ausgehend, dass es keine roten Karten gab. Zu erwähnen ist, dass nicht nur die Partien der ersten Mannschaften in die Wertung eingeflossen sind, sondern die Strafpunkte aller Teams des Vereins.

Das Liga-Mittelfeld hat geholfen

Raphael Grüter, Pressechef FC Eschlikon. Bild: PD

Raphael Grüter, Pressechef des FC Eschlikon, sagt, man habe nichts Konkretes gemacht, um den Fairplaygedanken zu fördern. «Auf dem Platz sollen die Spieler kämpfen, aber nach dem Spiel sollten sie den Gegnern die Hände schütteln», sagt Grüter. Die erste Mannschaft von Eschlikon habe in der vergangenen Saison im 4.-Liga-Mittelfeld gespielt. Es gab weder den Druck einen Abstieg zu verhindern noch einen Aufstieg zu ermöglichen. Das beeinflusse das Spielverhalten. Grüter glaubt, dass diese Auszeichnung eine positive Wirkung auf den Club haben kann:

«Wenn wir als fairster Club gelten, dann ist das ein Anreiz für die Zukunft.»

Adrian Stillhart, Präsident FC Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Auf dem zweiten Platz im Fairplayranking folgt der FC Bütschwil. Die Spielerinnen und Spieler aus dem Toggenburg erhielten in 104 Spielen 63 Strafpunkte. Der FC Bütschwil schaffte sportlich den Aufstieg in 3. Liga sowie den Einzug in den OFV-Cup-Viertelfinal. Auch die Bütschwiler haben nichts Spezielles gemacht, um den zweiten Platz in der Fairplaywertung zu erreichen. «Es könnte daran liegen, dass die erste Mannschaft eine ruhigere Saison hatte und es deshalb auf dem Platz nicht so hektisch zu und her ging», sagt Vereinspräsident Adrian Stillhart. Er betont die Ausbildung der Junioren. Hier werde darauf geschaut die Fairness bei den jungen Kickern zu fördern.

Auf Platz drei folgt der FC Tobel-Affeltrangen mit 90 Strafpunkten in 123 Spielen. Dessen Fanionteam hat in der 3. Liga knapp den Aufstieg verpasst.

So wird Fairplay in der Ostschweiz gewürdigt

Neben diesem Fairplaypreis gibt es zusätzlich den 2019 eingeführten OFV-Fairplayaward. Dieser wird von den Verband aufgrund von gemeldetem fairen Verhalten vergeben. Wenn keine Aktion gemeldet wird oder die eingegangenen Aktionen nicht den Anforderung entsprechen, so wird kein Preis verliehen. So steht es im Reglement zum Award. Damit einhergeht ein Preisgeld von 2000 Franken.