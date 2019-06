Fussball so, wie er mal war ResTZucker: Etwas mehr Unterhaltungskultur würde man sich zuweilen auch in der Thurgauer Politik wünschen, schreibt TZ-Chefredaktor David Angst in seiner Kolumne. David Angst

TZ-Chefredaktor David Angst.

Am letzten Wochenende ereignete sich in Schönholzerswilen ein Grümpelturnier. Nun ist der Schönholzerswiler Nationalsport bekanntlich nicht Fussball, sondern Seilziehen. Wenn sie Fussball spielen, ziehen die Schwiler denn auch keine Fussball-Tenüs an, sondern Fasnachtskostüme. Zum Seilziehen würden sie das nie tun. Denn dort geht es um Leben und Tod. Beim Fussball hingegen um gar nichts. Fussball ist pure Unterhaltung.

Die Schönholzerswiler gehören zu den letzten Menschen, die das begriffen haben. Früher gab es fast an jedem Grümpi eine Plauschkategorie, in der die Kostüme der Spieler wichtiger waren als das Spiel selbst. Da kam es schon mal vor, dass man mitten im Juni gegen fünf Samichläuse spielen musste, die einen Esel am Torpfosten festgebunden hatten.

Die Jüngeren werden dies kaum glauben, aber der Fussball galt ja in früheren Jahrzehnten als reine Unterhaltung. Selbst in den Topligen übten die Spieler einen seriösen Beruf aus und tschutteten nur nebenbei. Damals konnte ein Stürmer mal mit einer Fanmütze auf dem Kopf den Eckball treten, und alle fanden es lustig. Heute undenkbar. Es geht um viel zu viel. Wenn damals ein Schiedsrichter mal einen falschen Handspenalty pfiff, wurde das als unglücklicher Zufall abgetan. Heute wird er von Big Brother überwacht, welcher mit hundert Kameras jede Bewegung registriert. Fussball ist eine todernste Sache geworden.

Die Narren stehen im modernen Fussball nicht mehr auf dem Platz. Sie sitzen in den Vorstandsgremien der FIFA und der UEFA. Bei ihnen müsste man eigentlich Überwachungskameras installieren. Stattdessen lässt man senile Staatsanwälte auf sie los, welche heute schon nicht mehr wissen, mit wem sie sich vorgestern getroffen haben.

Etwas mehr Unterhaltungskultur würde man sich zuweilen auch in der Thurgauer Politik wünschen. Oder wenigstens die Fähigkeit, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Leider gibt es nur wenige, welche in Wirklichkeit Architekt in Ermatingen sind, aber die geistige Flexibilität haben, um sich vorzustellen, sie wären auch ein guter Präsident des Rates der Pädagogischen Hochschule, oder Beizer am Untersee.

Bisweilen wünscht man sich einen Regierungspräsidenten, der nicht nur davon spricht, gerne ein Kapitän geworden zu sein, sondern der auch mal als solcher auftritt.