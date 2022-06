Generalversammlung Die ACS Sektion Thurgau will Oldtimer als Kulturgut verteidigen Die Vertretung der politischen Interessen seiner Mitglieder und des Individualverkehrs hat sich der ACS auf seine Fahne geschrieben. Der neue Regierungsrat Dominik Diezi bezeichnet die Situation der BTS «als kritisch, aber nicht hoffnungslos».

ACS-Präsident Felix Müller-Helbert bei seinem Jahresbericht. PD

Trotz der sommerlichen Temperaturen konnte Präsident Felix Müller-Helbert über 100 Mitglieder zur 110. Generalversammlung der ACS Sektion Thurgau in Weinfelden begrüssen. Dazu zählte auch der neue Regierungsrat Dominik Diezi. Betreffend der Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) sei der aktuelle Stand in Bundesbern nicht so, wie sich die Thurgauer Regierung das vorstelle. Die Situation der BTS sei zwar kritisch, aber nicht hoffnungslos, betonte Diezi. Man wolle auch keine Korridorstudie, die Alternativen prüfe und zu viel Zeit in Anspruche nehme. «Erst im nächsten Herbst werden die Weichen betreffend der BTS gestellt», sagte der Regierungsrat. Die BTS erachtet Diezi als zentralen Faktor für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Kantons, deshalb werde man für deren Realisierung weiterkämpfen.

Oldtimer sind ein Kulturgut

Der Sektionspräsident blickte im Jahresbericht auf das sich dramatisch verändernde Anforderungsprofil für den ACS. Früher sei primär ein zuverlässiger Pannendienst im Mittelpunkt gestanden. Inzwischen bieten immer mehr Hersteller die gleiche Leistung im Rahmen ihrer Garantieleistungen an. Der ACS müsse sich darauf konzentrieren, die Interessen der Automobilisten auf politischer Ebene zu vertreten und das Recht auf individuelle Mobilität zu verteidigen. Angesichts der Tatsache, dass Verbrennungsmotoren verboten werden sollen, sei auch ein wichtiges Anliegen, die Oldtimer und Classic Cars als unantastbares Kulturgut zu verteidigen. «Hier darf es kein Verbot geben», sagte Müller.

Simulatoren für Fahr- und Weiterbildungskurse

Mit der Beteiligung am Simracing-Center (autovirtuell.ch) in den Räumlichkeiten der Autobau Erlebniswelt in Romanshorn beschreitet der ACS Thurgau einen zukunftsorientierten Weg. Aktuell gibt es sechs vernetzte Rennsimulatoren, auf denen man diverse Rennstrecken befahren kann. Mittelfristig sollen auf speziellen Simulatoren aber auch Fahrkurse oder Weiterbildungskurse für Senioren angeboten werden.

Ein besonderes Jubiläum feiert Albert Hüppi aus Winterthur. Der gebürtige Thurgauer ist bereits seit 60 Jahren Mitglied des ACS Thurgauer. (red)