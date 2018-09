Weniger Ärger bei der Anfuhr von Zuckerrüben nach Frauenfeld dank besserer Logistik

Am 30. September startet in der Zuckerfabrik Frauenfeld die Kampagne 2018 mit der Verarbeitung der Zuckerrüben aus biologischem Anbau. Der Grossteil dieser Rüben stammt aus Deutschland und wird in den nächsten Tagen auf der Strasse mit 40-Tonnen-LKW angeführt. Zu den weit über 100000 Tonnen Import-Bio-Rüben kommt ein kleiner Anteil aus einheimischer Produktion. Im vergangenen Jahr waren es seit längerem wieder mehr als 1000 Tonnen. Am 11. Oktober beginnt dann die Verarbeitung der konventionellen Rüben. Der heisse und trockene Sommer hat seine Spuren auch in den Rübenfeldern hinterlassen. Gemäss den Ernteproben von Ende August dürften die Rüben teilweise ausserordentlich hohe Zuckergehalte von mehr als 18 Prozent aufweisen. Der Ertrag dagegen dürfte unterdurchschnittlich ausfallen, je nach Zuwachs bis zur Ernte. (hil)