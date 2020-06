Für Saisonmieter war der Campingplatz Aumühle in Frauenfeld den ganzen langen Lockdown offen

Wenn derzeit auf dem Frauenfelder Camping Betrieb herrscht, dann geht alles mit rechten Dingen zu und her. Denn schweizweit waren die Anlagen im Lockdown für Saisonmieter geöffnet. Für Touristen geht es im Camping an der Murg am nächsten Samstag wieder los.