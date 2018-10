Für mehr Sicherheit rund um die Kaserne Auenfeld in Frauenfeld

Das Frauenfelder Kasernenareal Auenfeld soll bis 2027 in vier Bauetappen für insgesamt 271 Millionen Franken saniert und ausgebaut werden. Während der ersten Etappe, deren Kosten von 112 Millionen Franken gemäss Immobilienbotschaft des Bundes bewilligt sind, sind ein Ersatzneubau des Verpflegungszentrums und die Umleitung von Werkleitungen vorgesehen. Der Baubeginn ist Mitte August erfolgt, wie Armasuisse-Sprecherin Margrit Schwaller sagt. «Bis Ende Jahr werden Vorbereitungsarbeiten ausgeführt, so dass die eigentlichen Bauarbeiten anfangs 2019 termingerecht beginnen können», sagt sie. Die Kosten für die Baustellenzufahrt seien in den Gesamtkosten der ersten Etappe enthalten, erläutert sie. Die Kaserne soll nach dem Komplettausbau neu 1700 Armeeangehörigen Platz bieten, heute sind es 700. Ob die Stadtkaserne im Zentrum bis voraussichtlich 2021 definitiv freigespielt ist, konnte Schwaller nicht sagen. (sko)