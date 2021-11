Fünfte Jahreszeit Upcycling in Reinkultur: Die Frauenfelder Fasnacht verabschiedet im Motto 2022 die Maske, und der Stadtpräsident ist neuerdings Guggenmusiker «Maske-r-Ade» lautet das Motto der kommenden Frauenfelder Fasnacht. Am 11.11. war Auftakt zur närrischen Jahreszeit. Rund 150 Fasnachtsfreunde fanden sich dafür am Donnerstagabend auf dem Bankplatz in der Altstadt ein und sahen auch die neuen «Gwändli» der Guggenmusik Rungglä-Süüder.

Die Plakette in Gross: Das Motto der Fasnacht 2022 heisst «Maske-r-Ade». Bild: Mathias Frei

«S'isch uhuere schön.» Das bringt Murganesenpräsident Ivan Gubler über die Lippen, als er die Menge an Fasnächtlern auf dem Bankplatz überblickt. Es ist 11.11., in Frauenfeld traditionell das Datum der Mottobekanntgabe. 150 Fasnachtfreundinnen und -freunde sind in die Altstadt gekommen. Und sie alle sind gespannt, ob, in welchem Rahmen und mit welchem Motto die fünf närrischen Tage 2022 über die Bühne gehen werden.

Schausteller HP Maier mit Guggenmusiker und Stadtpräsident Anders Stokholm. Bild: Mathias Frei

Was Letzteres anbelangt, so hat sich der 13er-Rat der Fasnachtsgesellschaft Murganesen dem Prinzip des Upcyclings bedient. Aus Alt mach Neu. Hiess das Motto der diesjährigen Light-Fasnacht «Maske-Rad-e» – eine Anspielung auf die Maskenpflicht in der Frauenfelder Innenstadt und HP Maiers Riesenrad –, so gilt für 2022 «Maske-r-Ade». Die Narren hoffen also, die omnipräsenten Mund-Nasen-Schutzmasken verabschieden zu können. Gubler erklärt:

Ivan Gubler, Präsident des Murganesen-13er-Rats. Bild: Mathias Frei

«Auf der Plakette sind die Jahreszahl und die Hintergrundfarbe neu: Grün, denn das steht für Hoffnung.»

Der Murganes auf der Plakette trägt zudem keine Gesichtsmaske mehr. Das Riesenrad indes ist geblieben. Gubler meint denn auch, vielleicht plane man ja noch eine Fasnachtschilbi. Schausteller HP Maier, der an der Mottobekanntgabe auch zugegen ist, wird's gerne hören.

Planung von Umzügen gestaltet sich aktuell schwierig

Wie Gubler sagt, soll die Frauenfelder Fasnacht 2022 nach Möglichkeit stattfinden. Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar 2022, ist die Stadtübergabe vor dem Rathaus. Am Freitag, 25. Februar, soll die Fasnachtsunterhaltung in der Rüegerholzhalle stattfinden, wohl mit Zertifikatspflicht. Dagegen sei die Planung von Umzügen – üblicherweise ist am Samstag Kinderumzug und am Sonntag der international besetzte Fasnachtsumzug – aktuell schwierig, sagt Gubler. Für die kleinen Narren wolle man aber mit Sicherheit etwas machen. Ob es auch wieder die Guggenparty Alkazüül gibt, steht noch nicht fest.

Die Guggenmusik Rungglä-Süüder in neuen Gewändern. Bild: Mathias Frei

Für die musikalische Umrahmung der Mottobekanntgabe sorgt die Guggenmuik Rungglä-Süüder. Dabei präsentiert sie ihr neues «Gwändli» mit dem Motto «Alice im Rungglä-Land». Neu in ihren Reihen können die Süüder für diese Saison Stadtpräsident Anders Stokholm begrüssen. Er hat sein Alphorn gegen ein Susafon getauscht und trägt den Bart rot.