Fünfte Jahreszeit Die Sirnacher Fasnacht ist zurück und mit ihr eine neue Muschelfee Traditionell wird am 11.11. die Fasnacht eröffnet, so auch am Donnerstagabend in Sirnach. Nebst dem Guggenkonzert, welches einmal mehr laut und cool war, wartete man gespannt auf die Vorstellung der neuen Muschelfee. Melanie Thoma heisst sie, ist Sozialpädagogin, Sirnacherin durch und durch und freut sich riesig auf die kommende fünfte und schönste Jahreszeit.

Muschelfee Melanie Thoma mit ihrer Vorgängerin, Fasnachtspräsidentin Joy Kayser. Bild: Christoph Heer

Im Leben von Melanie Thoma ist immer etwas los. Als reisefreudige Mittzwanzigerin erkundet sie gerne neue Orte, Länder und fühlt sich draussen in der Natur einfach wohl. «Aber auch lesen, kochen, sportliche Betätigungen und mich mit Freunden treffen gehören zu meinen wichtigsten Freizeitbeschäftigungen», sagt die 1996 Geborene. «Und natürlich gehört die Sirnacher Fasnacht auch dazu.»

Melanie Thoma ist Fasnächtlerin durch und durch. Bild: Christoph Heer

Die neue Muschelfee ist in Sirnach aufgewachsen und lebt heute noch hier. Schon als kleines Kind besuchte Melanie Thoma das hiesige Fasnachtstreiben, stand auf der Kirchenmauer und beobachtete gespannt die Umzugswagen und Guggen. Auch verpasste sie kaum einen Kindermaskenball. «An diesen hat mich das Fasnachtsvirus so richtig gepackt», schwärmt sie. «Tanzen mit der Muschelfee und Konfettischlachten, das war unglaublich und endete schliesslich darin, dass ich fünf Jahre lang als Muscheldame amtete.»

Nach Unterbruch wieder freie Tage für Kurt Baumann

In diesem Jahr fiel die Sirnacher Fasnacht (Sifa) ins Wasser – coronabedingt. Will heissen; Gemeindepräsident Kurt Baumann wurde nicht durch die Muschelfee abgelöst. Joy Kayser fiel dementsprechend die Ehre zu, zwei Jahre lang das Muschelgewand zu tragen, doch nur einmal konnte sie die Geschicke des Gemeindeoberhaupts an sich nehmen.

Frauenpower für die kommende Sirnacher Fasnacht: Shelby Widmoser (Vorstandsmitglied), Melanie Thoma (Muschelfee) und Joy Kayser (Präsidentin) freuen sich auf die fünfte Jahreszeit. Bild: Christoph Heer

In der Zwischenzeit übernahm Joy Kayser das Sifa-Präsidium, und als Muschelfee wird ab 24. Februar 2022 Melanie Thoma regieren. Daraus resultieren also wieder fünf «freie» Tage für Kurt Baumann. Für Thoma sind jeweils die Schmutzigen Donnerstage einer von zahlreichen Höhepunkten.

«Dann hat das lange Warten endlich ein Ende und die fünfte Jahreszeit startet. Im kommenden Februar werde ich dann, anlässlich meiner Eröffnungsrede, sicher nervös sein, wenn ich die Geschicke der Gemeinde übernehme.» Doch sie sei sich schon jetzt sicher: Es wird eine überragend gute Fasnacht unter dem Motto «SiFA’s Disco Fever».

«Mit meinen Muscheldamen und der ganzen Crew werde ich für eine unvergessliche und tolle SifA 2022 sorgen.»

Neues Konzept

Die SifA entwickelt sich stetig weiter, so hat man sich für die kommende Fasnacht ein neues Konzept zurechtgelegt. Neu wird auf der Etziwiese ein grosses Zelt, aber nicht in der altbekannten Form, auf viele junge und alte Fasnächtler warten. Ebenso ist ein neues Aussenkonzept auf dem Dreiecksparkplatz geplant. Die Sifa-Beiz, die Containerbar und die Sifa-Stube wird es nicht mehr geben, diese werden in das grosse Zelt integriert ; man darf gespannt sein.

Zapfenball, Umzug, Rasslette, Narrengottesdienst, Füürlizapfen und vieles mehr werden für leuchtende Augen sorgen. Ein erster, gelungener Event fand am vergangenen Donnerstagabend mit den Auftritten der sieben Guggen statt. Dass dabei im Aussenbereich und angesichts der kühlen Temperaturen Raclette angeboten wurde, machte insbesondere die hungrigen Fasnächtler äusserst zufrieden.