Fünf Riegel gegen Abkürzungen zwischen Frauenfeld und Matzingen Die Stadt legt wegen der Grossbaustelle die temporären Sperrungen öffentlich auf. Danach drohen Bussen.

An der Alte Landstrasse beim Schulhaus Huben weisen Schilder und Absperrgitter auf das Verbot für Durchgangsverkehr hin. (Bild: Andrea Stalder)

Ja, der Ärger ist gross bei manchen Automobilisten seit Baubeginn an der Kreuzung vor dem Frauenfelder Feuerwehrdepot. Seit Mitte November verweist der Kanton als Bauherr den Verkehr aus dem Thurtal Richtung St.Gallen über die Autobahn via Attikon oder via Thundorf nach Matzingen. Die Gemeinden Frauenfeld und Matzingen haben seither mehrere örtliche Schleichwege mit einem temporären Verbot für den Durchgangsverkehr belegt.

Nun hat das Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt die drei Sperrungen auf Stadtgebiet öffentlich aufgelegt und im Amtsblatt publiziert. Den Grund dafür kennt Oberbauleiter Beat Luchsinger:

«Provisorische Verkehrsanordnungen dürfen ohne ordentliches Verfahren nur bis maximal 60 Tage vorgenommen werden.»

Da die Arbeiten an der St.Gallerstrasse voraussichtlich bis in den April dauern werden, habe man sich entschieden, das Verfahren nun in Gang zu setzen. Auch die Gemeinde Matzingen wird ein Auflageverfahren durchführen, ist von Walter Lanz, dem zuständigen Gemeinderat, zu erfahren. Die beiden östlichen Strassenabschnitte liegen auf Matzinger Gebiet (siehe Karten). Man spreche sich nun mit Frauenfeld ab.

Das Tüüfelsgässli kommt unter die Räder

«Die betroffenen Strassen mit einer Breite von teilweise nur vier, viereinhalb Metern sind zu wenig breit, um den Mehrverkehr aufzunehmen», sagt Oberbauleiter Luchsinger. Gemeinderat Lanz fügt an: «Der zusätzliche Verkehr würde unsere Strässchen kaputtmachen» Besondern im «Tüüfelsgässli» von Dingenhart nach Halingen sei es zu schmal, um ordentlich zu kreuzen.

Die amtliche Absegnung der provisorischen Sperre hat auch einen rechtlichen Aspekt: Erst dann darf die Polizei Fehlbare auf den mit Verboten belegten Strassenabschnitten zur Kasse bitten.

Die Pläne der Sperrungen für den Durchgangsverkehr liegen noch bis 23. Januar beim Tiefbauamt der Stadt öffentlich auf. Allfällige Beschwerden gegen die provisorische Verkehrsanordnung sind ans kantonale Departement für Bau und Umwelt zu richten – im Doppel mit Antrag und Begründung.