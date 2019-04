Führungswechsel bei den Thurgauer Samaritern – Präsidentin wird mit Standing Ovations verabschiedet Nach 20 Jahren im Vorstand und davon sechs Jahren als Präsidentin wurde Hedi Helg an der Delegiertenversammlung feierlich verabschiedet. Sie ist neue Ehrenpräsidentin des Samariterverbands Thurgau. Sieben Frauen erhielten die Henry Dunant Medaille.

Hedi Helg Präsidentin Samariterverband Thurgau (Bild: Kurt Peter)

Delegierte aus 36 von insgesamt 38 Samaritervereinen im Kanton kamen an die Versammlung des Samariterverbands Thurgau in Eschenz. Unter den Gästen begrüssten sie die Zentralpräsidentin des Schweizerischen Samariterbundes, den Thurgauer Grossratspräsident Turi Schallenberg, die Gemeindepräsidenten von Eschenz und Mammern sowie Vertreter aus den Verbänden anderer Kantone.

Vor genau 20 Jahren wurde – ebenfalls in Eschenz – Hedi Helg in den Vorstand des Samariterverbands gewährt. In einer Medienmitteilung heisst es:

«Sie hat sich in all den Jahren durch einen sehr pflichtbewussten und engagierten Einsatz hohe Verdienste erworben.»

Die letzten sechs Jahre stand Hedi Helg dem Verband als Präsidentin vor, nun trat sie zurück. Als Dank für ihren Einsatz wurden ihr von allen Vereinspräsidenten eine Rose überreicht, als Symbol der Vielfältigkeit der Samariter. Mit Applaus und Standing Ovations wurde sie nach einer langen Zeremonie verabschiedet – und gleichzeitig einstimmig als Ehrenpräsidentin gewählt.

Vorstand ist wieder komplett

Ebenfalls verabschiedet wurden Christian Gamper als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, Vreni Neukom als Revisorin und Sibylle Beerli als Vereinscoach. Als neuen Verbandspräsidentin und Nachfolger von Hedi Helg wählten die Delegierten einstimmig Beni Erne. Neu Kassierin ist Ruth Kolb, neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission Susanna Steiner und neue Delegierte für die Abgeordnetenversammlung Nicole Schwendener.

Die verschiedenen Jahresberichte sowie die Jahresrechnung und das Budget gab zu keinerlei Wortmeldungen Anlass. Allem wurde jeweils einstimmig zugestimmt. Den Samaritern steht ein reich befrachtetes Jahresprogramm bevor.

Die höchste Auszeichnung für Samariter

Zum Schluss der Versammlung durften sieben Samariterinnen die höchste Auszeichnung, die ein Samariter erreichen kann, aus den Händen von Zentralpräsidentin Ingrid Oehen entgegen nehmen: die Henry Dunant Medaille. Die Empfängerinnen sind: Monika Niklaus, Samariterverein Erlen und Umgebung; Karin Schär-Widmer, Samariterverein Frauenfeld; Marie-Louise Manganiello, Samariterverein Seebachtal-Hüttwilen; Bettina Sprenger-Kaufmann, Samariterverein Seebachtal-Hüttwilen; Silvia Fischer-Kritzer, Samariterverein Seebachtal-Hüttwilen; Silvia Bernhardt, Samariterverein Raperswilen und Umgebung sowie Rosmarie Erne, Samariterverein Wängi.