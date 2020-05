Thurgauer Frühfranzösisch im Praxistest: Zweiter Test wegen Corona aber verschoben 300 Sechstklässler hätten im Thurgau zum Sprachentest antreten sollen, um die Resultate des Französischunterrichts an der Primarschule einzuordnen. Doch diese Erhebung findet vorerst nicht statt.

Französisch wird ab der fünften Klasse unterrichtet. Bild: Reto Martin

Um das Frühfranzösisch im Thurgau zu retten, wurden Verbesserungsmassnahmen ergriffen. Dazu zählt etwa ein neues Lehrmittel oder der Halbklassenunterricht. Ob die Massnahmen die gewünschte Wirkung entfalten, soll eine vergleichende Studie klären.

Im Juni 2018 traten 300 Sechstklässler im ganzen Kanton, die noch nicht in den Genuss der Massnahmen gekommen sind, zum Test an. Geprüft wurde etwa das Schreiben oder das Hörverständnis. Der zweite Teil wäre für Juni 2020 vorgesehen gewesen. Erneut hätten 300 Sechstklässler zum Sprachtest antreten sollen. Sie werden bereits mit dem neuen Lehrmittel unterrichtet, teilweise im Halbklassenverband.

Verschoben aufgrund der Umstände

Doch die zweite Leistungsmessung wird verschoben. Das ist auf der Website des Amtes für Volksschule zu lesen. «Aufgrund der besonderen Umstände.» So fanden wegen Corona mehrere Wochen Fernunterricht statt. Die Leistungsmessung ist auf Mai/Juni 2021 angesetzt. Beim Volksschulamt heisst es:

«Bei der zweiten Erhebung sollen möglichst ähnliche Bedingungen gelten wie bei der ersten Erhebung 2018.»

Dies wäre derzeit nur bedingt gegeben.

Im Thurgau stand das Frühfranzösisch auf der Kippe. Am 3.Mai 2017, in der ersten Lesung über das entsprechende Gesetz, waren die Abschaffungsbefürworter im Grossen Rat mit 64 zu 53 Stimmen in der Mehrheit. Tags darauf wurde der Thurgau im Blätterwald als Totengräber des nationalen Zusammenhaltes verschrien. Aus Bundesbern drohte eine Intervention.

Doch in zweiter Lesung hatte die Mehrheit gedreht: 62 Kantonsräte votieren für die Beibehaltung des Frühfranzösisch, 60 für die Abschaffung.