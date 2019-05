Erfolgreiche Frühförderung nach dem «Frauenfelder Modell» Beim kürzlichen Treffen des städtischen Netzwerks Kinderbetreuung stand die Sprachförderung im Fokus.

Kinder sitzen an einem Tisch. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)



(red) Auf Einladung von Vizestadtpräsidentin Christa Thorner und Schulpräsident Andreas Wirth haben kürzlich rund 35 Vertreter von Spielgruppen und Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung am Netzwerktreffen Kinderbetreuung Frauenfeld teilgenommen. Dieses findet zweimal jährlich statt und wird von der Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung organisiert, wie das Amt für Gesellschaft und Integration mitteilt.

Im Zentrum des Anlasses stand dieses Mal die Frage, wie Kinder im Vorschulalter in der deutschen Sprache gefördert werden können, damit sie gut auf den Kindergarteneintritt vorbereitet sind. Logopädin Isobel Hess referierte über die Entwicklung des «Frauenfelder Modells», nach welchem Kinder ab zweieinhalb Jahren in der Sprachspielgruppe Deutsch lernen. Die beiden Sprachspielgruppen-Leiterinnen Daniela Eigenmann und Franziska Enzmann zeigten zudem auf, wie sie in der täglichen Praxis mit den Kindern arbeiten. Hess startete vor rund 15 Jahren im Auftrag der Stadt mit zwei Gruppen von Kindern im Vorschulalter. Inzwischen gehört die Sprachspielgruppe zum Regelangebot der städtischen Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung. Aktuell besuchen rund 70 Kinder ab zweieinhalb Jahren das Angebot. Es richtet sich speziell an Kinder mit Migrationshintergrund (Deutsch als Zweitsprache) und Kinder deutscher Muttersprache mit Verzögerungen in der Sprachentwicklung.

Sprachspielgruppen für die jüngsten Kinder

Die jüngeren Kinder besuchen die Sprachspielgruppe. Dort werden sie nicht nur sprachlich gefördert, sondern auch motorisch, kognitiv und sozial. Die erste Generation der Sprachspielgruppenkinder ist bereits erwachsen und steht mittlerweile mit beiden Beinen im Berufsleben.

Weitere Infos zur Sprachspielgruppe gibt’s im Internet unter www.agi.frauenfeld.ch