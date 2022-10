Thurgau Früh übers Sterben zu reden, hilft Gesundheitskosten sparen Die Mitte Thurgau will das Problem der explodierenden Gesundheitskosten an der Wurzel anpacken. Wie ein radikaler Weg aussehen könnte, wurde an einem Podium am Parteitag thematisiert.

Sie diskutierten angeregt über die steigenden Gesundheitskosten, von links: Stefan Ullmann, Alexandra Beck, Alex Steinacher, Rafael Fritschi und Nicole van Rooijen. Christof Lampart

51 Mitte-Stimmberechtigte fanden sich am Dienstagabend in Weinfelden ein, um zum einen über die Gesundheitskosten zu reden, aber auch, um die Parole über den Kredit von 16,3 Mio. Franken für den Erweiterungsbau der Kantonsschule zu fassen. Dabei zeigte es sich rasch, dass Letzteres komplett unstrittig war, sagten doch die Mitglieder einstimmig Ja zum Geschäft.

Am Podium über die explodierenden Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien, das von Nicole van Rooijen moderiert wurde, nahmen Alexandra Beck (Leiterin Pflege und Betreuung im Alterszentrum Weinfelden), Alex Steinacher (Präsident Ärztegesellschaft Thurgau), Stefan Ullmann (Präsident Apothekerverband Thurgau) und Rafael Fritschi (Junge Mitte Thurgau) teil.

«Das Problem liegt tiefer»

Klar hätten Corona, die Covid 19-Impfungen und die Nachbehandlungen aller wegen Corona aufgeschobenen medizinischen Eingriffe einen Kostenschub bei den 2023-Krankenkassenprämien zur Folge, aber das Problem liege tiefer, denn «seit 20 Jahren steigen die Krankenkassenprämien ungebremst», so Parteipräsidentin Sandra Stadler.

Stefan Fritschi nahm das Votum auf und erklärte, dass für seine fünfköpfige Familie die nächstjährige Prämie um durchschnittlich fünf Prozent steige. Für ihn sei das aber in Ordnung – solange die Behandlungsqualität stimme, so Fritschi.

Gegen politische Hauruckübungen

Wolle man erfolgreich an der Kostenschraube drehen, so könne das nicht durch politische Hauruckübungen geschehen, erklärte Steinacher. Zum einen würden dann wieder irgendwelche Vertragspartner ausscheren, wenn es darum gehe, einen gemeinsamen Nenner zum Wohle der prämiengeplagten Bevölkerung zu finden. Und zum anderen sei die Materie «unheimlich komplex». So könnten Pauschalen für medizinische Behandlungen nicht immer funktionieren. «Wir haben Sachen, die als Pauschale abgegolten werden, zum Beispiel in der Chirurgie. Aber in der Grundversorgung ist jeder Fall anders gelagert; da wird man mit einer Pauschale der Behandlung nicht gerecht», warnte Steinacher.

Einfach könnte man das Prämienkostenproblem lösen, wenn man vom System der einheitlichen Pro-Kopf-Prämie wegkäme und stattdessen die Prämien ans Einkommen der Versicherten kopple. Einen einfacheren Weg, um den Prämienzahlenden Kosten zu sparen, hat der Mediziner auch ausgemacht. «Die grossen Kosten fallen für alle an, weil das Motto ‹ambulant vor stationär› gilt. Dabei würden eigentlich die Kosten bei einer stationären Behandlung durch den Kanton zu 50 Prozent subventioniert; bei ambulanten Behandlungen zahlt der Prämienzahler allein.»

Über die eigenen Bedürfnisse reden

Wie steinig der Weg zu strukturellen Anpassungen ist, illustrierte Stefan Ullmann. Ziel für alle Partner im Gesundheitswesen müsse es sein, am Ende die «Kostenwahrheit» zu erhalten. Die vom Bund eingeforderte Einstimmigkeit in den Entscheiden sei «ein Teil des Problems», monierte Ullmann. Gefragt, ob die Menschen in den Alters- und Pflegeheimen «überversorgt» seien, erklärte Alexandra Beck, dass schon beim Eintritt ins Heim grossen Wert darauf gelegt werde, dass man das Sterben frühzeitig anspreche. Denn es sei wichtig zu wissen, «was für eine Behandlung der Mensch haben möchte, wenn es mit dem eigenen Leben zu Ende geht».

Essenziell sei auch offene Kommunikation zwischen den Pflegenden und den Hausärzten. Denn:

«So können wir unter Umständen aufwendige Behandlungen vermeiden.»

Auch wäre es kostensparend, wenn die Pflegenden eine höhere Entscheidungsbefugnis und mehr Autonomie erhielten. «Dass es da jedes Mal eine ärztliche Verordnung braucht, ist heute ein Hindernis», so Beck.