Frühschoppen und Damenturnverein halten sie jung: Ein Ehepaar aus Homburg hat am genau gleichen Tag Geburtstag und feiert nun Goldene Hochzeit Das Ehepaar Margrit und Eugen Hug aus Hinterhomburg vom Seerücken erlebt heuer einen doppelten Jahrestag. Sie werden an demselben Tag 85 Jahre alt und sind zudem seit 50 Jahren miteinander verheiratet.

Besondere Jubilare: Eugen und Margrit Hug in ihrem Garten. (Bild: Salome Preiswerk Guhl)

«Dass wir am selben Tag Geburtstag haben und dazu noch denselben Jahrgang haben, das ist reiner Zufall», sagen Margrit und Eugen Hug aus Hinterhomburg. Sie konnten vergangene Woche gleichzeitig ihren 85. Geburtstag feiern, beide geboren am 20.Mai 1935. Der noch grössere Zufall will es, dass die Hugs heuer auf 50 Ehejahre zurückblicken dürfen.

Aber der Reihe nach. Die in Balgach auf einem kleinen Bauernbetrieb aufgewachsene und noch ledige Margrit Gutknecht wohnte und arbeitete von Januar 1958 bis Mai 1962 in Kalifornien. Wieder daheim fand sie Arbeit in Rebstein und später in Heerbrugg. Bekanntschaft mit ihrem späteren Mann Eugen machte sie dank einer Hausbesichtigung in Frauenfeld. Es funkte zwischen den beiden, dann wurde im August 1970 kirchlich geheiratet, und Margrit zog auf den Betrieb ihres Mannes nach Hinterhomburg.

«Am Anfang war es schon sehr ruhig für mich. Balgach hatte damals etwa 4000 Einwohner, Hinterhomburg dagegen bestand nur aus ein paar Häusern.»

Daran erinnert sie sich. Leute und Läden hätten ihr gefehlt. «Es lief nichts», sagt sie.

Gründungsmitglied des Damenturnvereins

Anstatt zu Hause zu versauern, ergriff Hug die Flucht nach vorne und war ab 1971 als Gründungsmitglied des Damenturnvereins Hörhausen viele Jahre aktiv. Und so kam sie auch mit Leuten aus dem Dorf in Kontakt. Zudem züchteten die Hugs jahrelang Schweizer Sennenhunde und konnten somit Kontakt mit aller Welt knüpfen. Einmal ging sogar ein Welpe ins weit entfernte Kanada.

In Hinterhomburg betrieb die Familie einen Bauernbetrieb mit Milchkühen und Schweinen, heute gehört er ihrem Sohn Peter. Im Pensionsalter entdeckten die Hugs das Weite und unternahmen viele Flussreisen in den Osten, zum Beispiel von Odessa nach Kiew oder von St.Petersburg nach Moskau. Auf die Frage, wie man sich mit 85 Jahren so fit hält, antwortet er:

«Wir halten uns viel im Garten auf, und die ‹Frühschoppen› sind mir wichtig, so bleibe ich immer gut informiert».

Und seine Frau sagt: «Ich turne wöchentlich und spaziere jeden Tag meine Runde.» Beide erinnern sich gut an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. «Als Friedrichshafen bombardiert wurde, nahm uns unsere Mutter mit auf den Seerücken, und wir sahen den hell erleuchteten Himmel. Als Bauern mussten wir nie hungern, es war immer genug da, auch für viele entfernte Verwandte, die auf einmal auftauchten», weiss Eugen Hug zu berichten. Auch seine Frau erinnert sich, wie sie quasi als Sonntagsausflug an die Grenze radelten, um die Marokkaner mit Turban zu sehen. Alle waren aber enttäuscht, als diese nicht zu sehen waren.

Kirschtorten sind ihre Spezialität

Was schätzt Margrit an ihrem Mann? «Er ist zuverlässig und kann alles reparieren.» Dieselbe Frage an ihn gerichtet, sagt er mit einem Schmunzeln:

«Margrit kann gut kochen, drum wächst mein Bauch auch immer mehr».

Ihre Spezialität sind Kirschtorten. Auf Corona angesprochen ergänzt er mit aller Ruhe: «Wir nehmen es, wie es kommt, und hoffen, dass es dann wieder mal vorbei geht.» Ob mit oder ohne Corona, Eugen und Margrit Hug geniessen ihre Zeit in ihrem Haus in Hinterhomburg, sind mobil und pflegen ihre Kontakte. «Und vor allem geniessen wir hier die gute Luft und die schöne Aussicht auf die Alpen.»