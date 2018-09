Fröhliches Miteinander im Stettfurter Dorfzentrum Am Wochenende weihte das ganze Dorf seine neue Schulraumerweiterung mit einem bunten Programm ein. Damit werden die Kindergärtler und Primarschüler nun in vier Gebäuden unterrichtet. Evi Biedermann

Die Besucher verweilen an den verschiedensten Ständen oder können das neue Schulhaus besichtigen. (Bild: Evi Biedermann)

In Stettfurt steht nicht nur das momentan jüngste Schulhaus im Kanton, sondern mit Jahrgang 1809 auch das älteste, in dem unterrichtet wird. Und das ist noch nicht alles: Stettfurts Kinder gehen auch in zwei weiteren Gebäuden zur Schule. Eines davon ist das 1978 erbaute Gemeindezentrum, das andere wurde 1995 gebaut. Das Jüngste ist brandneu und wurde am Wochenende mit einem zweitägigen Dorffest eingeweiht.

Mit dem Erweiterungsbau wurden zum einen die Platzverhältnisse optimiert, zum andern werden nun alle Kinder – etwa 85 Primarschüler und 25 Kindergärtler – auf demselben Schulareal unterrichtet. Die vier kleinen Häuser liegen nur ein paar Schritte voneinander entfernt und grenzen an einen grosszügigen, ebenfalls neuen Spiel- und Sportbereich mitsamt einer Kunststoffbahn. Die Freude war gross am Wochenende, am Samstagnachmittag schien das ganze Dorf unterwegs zu sein. «Stettfurt leuchtet wieder», frohlockte Schulpräsident Roland Keller am offiziellen Festakt. Die Bauphase habe Flexibilität und viel Improvisation gefordert, doch das Resultat mache das alles wett. «Punkto Infrastruktur haben wir nun beste Voraussetzungen für eine fundierte Bildung.»

Neue Räume für die Jüngsten

Nach dem Festakt, an dem sich auch die Kinder mit Musik und Gesang sowie unterhaltsamen Wortspielen beteiligt hatten, war der Weg frei für die Besichtigung des neuen Schulhauses. Dort sind seit Mitte August die Jüngsten einquartiert. Im Erdgeschoss sind das die Erst- und Zweitklässler mit einem gemeinsamen Klassen- und einem Gruppenraum, im Sockelgeschoss die Kinder der beiden Kindergärten. Diese Einteilung entspricht dem neuen Lehrplan, der die ersten vier Jahrgänge im Zyklus 1 vereint. «Das begünstigt die enge Zusammenarbeit der betreffenden Teams», sagt Schulleiter Thomas Keller. Zumindest im spielerischen Bereich klappt das schon bestens, wie am Samstag zu beobachten war.

Die kleinen zeigten keine Berührungsängste gegenüber den grösseren Kindern. Es war ein fröhliches Miteinander in einem bunten Durcheinander. Durch die Erweiterung des Schulraums werden gar noch jüngere Kinder an ihre zukünftige Lernstätte herangeführt, denn im einstigen Kindergarten des Gemeindezentrums befindet sich jetzt die Spielgruppe des Dorfes. Eine zweckmässige Umnutzung haben auch andere bestehende Räumlichkeiten erhalten. Grund zur Freude hat auch Gemeindepräsident Markus Bürgi, denn die Schulerweiterung trägt wesentlich zur Weiterentwicklung von Stettfurts Zentrum bei.

Zentrum entwickelt sich zum Treffpunkt

Die gesamte Bevölkerung und insbesondere die Vereine hätten nun erweiterte Sport- und Freizeitanlagen zu ihrer Verfügung, sagte der Gemeindepräsident am Festakt. «Unser Zentrum entwickelt sich weiter zu einem Treffpunkt für alle.» Weiter gingen nach Festakt und Besichtigung auch die Feierlichkeiten. Am Samstag mit dem Lauf «De schnällst Stöpferter» und einer abendlichen Tanzveranstaltung. Am Sonntagvormittag fand zudem ein gemeinsamer Brunch statt und danach ein ökumenischer Gottesdienst zur Schulhauseinweihung.