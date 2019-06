Frischer Wind in Sirnachs Beizenlandschaft Gastronomiesterben? Nicht im Hinterthurgau. Am Samstag öffneten in Sirnach das «Remy» und das «Wood» unter neuen Wirten erstmals ihre Türen. Christoph Heer

Fetzige Gastgeber: die «Wood»-Betreiber Aleksandra Babic Kampf und Igor Mitrovic mit Barkeeper Matthias. (Bild: Christoph Heer)

Aus dem «Remy the Cocktailpub» wird «Remy the Pub». Gleichzeitig und nur wenige Meter entfernt eröffnet in der ehemaligen «Corner Bar», neu das «Wood. Drink Eat Repeat». Nur schon die Namen dieser beiden Locations fallen auf und sollen in Zukunft viel Volk anlocken. Am ersten heissen Sommerwochenende des Jahres eröffneten am Samstag die beiden Läden, unzählige Besucher bewegten sich dabei von einem Lokal zum anderen. Ein erstes Augenmass nehmen, die Betreiber kennen lernen und das Angebot prüfen: Das liessen sich an beiden Orten viele Hinterthurgauer und Wiler nicht entgehen.

Im «Wood» sind es mit Aleksandra Babic-Kampf und Igor Mitrovic zwei altbekannte Gesichter, die das Zepter übernehmen. Vorher und während fünf Jahren im «Remy» tätig, starten die beiden nun im «Wood» durch, zwar ruhiger als vorher, aber immer noch mit viel Ehrgeiz.

«Wir sind kein Partylokal. Vielmehr wird bei uns die Gemütlichkeit grossgeschrieben, etwas Feines essen, bei köstlichen Drinks Freundschaften pflegen, das streben wir an.»

Das sagt Igor Mitrovic. Schon nach wenigen Stunden sind sich die ersten Besucher einig. Von «megacool» bis «super gemütlich»: Die ersten Statements gleichen sich. Die kleine, aber feine Aussenterrasse lädt zum Verweilen ein, und im loungeartigen Innenbereich fühlt man sich gut aufgehoben. Gäste werden hier persönlich begrüsst, vielleicht ist es genau das, was es braucht, um in diesem schwierigen Metier längerfristig erfolgreich zu sein.

Die neuen Chefs im «Remy the Pub»: Tina Cuenin und Sandro Häfeli stilgerecht hinter der Bar. (Bild: Christoph Heer)

Irisches Ambiente für das «Remy»

Neue Gesichter hingegen im umgebauten «Remy the Pub». Der Wiler Sandro Häfeli (Wil) und Tina Cuenin aus Wetzikon ZH erfüllen sich ihren Traum und eröffnen zum ersten Mal ein Lokal dieser Grössenordnung.

«Das war schon immer mein Traum, ein eigenes Pub zu eröffnen, und jetzt ist es sogar das berühmte ‹Remy› in Sirnach. Ich freue mich, Gäste unterschiedlichster Couloirs begrüssen zu dürfen.»

Das sagt Häfeli an der Eröffnung am Samstagabend. Die beiden jungen Wirte wollen das «Remy» zwar in seinem alten Charme belassen, aber etwas Irish-Flair wird nächstens bestimmt einfliessen. Fünf Biersorten, Töggelikasten, Dartkasten, Gartenwirtschaft, Sportevents auf Grossleinwand, Fasnacht, Oktoberfest und vieles mehr wird in Zukunft ein eher jüngeres Publikum unterhalten. «Wir wollen den Pub-Lifestyle behalten und Traditionen erhalten. Zudem wird bei uns die Sicherheit grossgeschrieben, so, dass sich jeder einzelne Gast wohl fühlen kann und wir zu einem gepflegten Treffpunkt avancieren können.»