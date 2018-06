In jedem zweiten Thurgauer Süssmost sind Fäkal-Bakterien drin

Für die Verarbeitung von Tomaten verwenden die Hersteller oft verschimmelte Ware. Bei einem Viertel der gemeinsam in den Ostschweizer Kantonen erhobenen Tomatenprodukte lagen die Werte der Alternaria-Toxine im Bereich des Richtwerts oder darüber – in einem Fall sogar massiv. Ein «wenig erfreuliches Bild», heisst es im Jahresrückblick des Kantonalen Laboratoriums, der im Geschäftsbericht des Thurgauer Regierungsrats 2017 zu finden ist. Alternaria-Toxine sind auf den Tomaten als schwarze Stellen erkennbar. In verarbeiteten Tomatenprodukten und Konserven sind sie nicht mehr erkennbar, können aber analytisch bestimmt werden. Betroffen seien Tomaten in Dosen oder Tuben, Pelati und Tomatenpüree, erklärt Davide Degiorgi, Leiter des Lebensmittelinspektorats. Nicht dabei seien getrocknete Tomaten. Die Hersteller befänden sich vor allem in Italien und Spanien, Thurgauer seien keine darunter. Die Anbieter wurden verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen. Die Betriebe in Spanien und Italien seien denselben Standards unterworfen wie jene in der Schweiz und im übrigen Europa. Im Unterschied zu den Fäkalbakterien im Süssmost hilft Abkochen nicht weiter; das Toxin wird nicht unwirksam. In einem Produkt der Migros seien Alternaria-Toxine nachgewiesen worden, teilt Andreas Bühler, Leiter Kommunikation der Genossenschaft Migros Ostschweiz, mit. «Mit dem Lieferanten wurden Massnahmen definiert, um den Befall mit Alternaria bereits auf dem Feld zu vermeiden.» Diesen Massnahmen sei vom kantonalen Labor zugestimmt worden. (wu)