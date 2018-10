Angst um die Totenruhe: Stettfurter Friedhofsmauer sorgt für Diskussionen

Am 25. November entscheiden die Steffurter Stimmbürger an der Urne über einen 2,45-Millionen-Kredit für die Sanierung der Hauptstrasse. Für das Bauprojekt müssen vier Gräber umgebettet werden, was nicht allen gefällt.