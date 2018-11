Friedensaktivist spricht in Frauenfeld über die Herausforderungen des modernen Südafrikas Der südafrikanische Theologe Rommel Roberts präsentiert am Freitag, 2.November, im katholischen Pfarreizentrum Klösterli in Frauenfeld sein neues Buch über den Widerstand gegen die Apartheid-Regierung.

Rommel Roberts. (Bild: PD)

(red) Der südafrikanische Friedensaktivist Rommel Roberts erzählt heute Abend im katholischen Pfarreizentrum Klösterli vom Freiheitskampf des südafrikanischen Volkes, der bis dato andauert. Veranstaltungsbeginn bei freiem Eintritt ist um 20 Uhr.

Der Theologe war in der Zeit der Apartheid persönlicher Mitarbeiter von Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. Unterdessen ist er Leiter einer Bildungseinrichtung für benachteiligte Volksgruppen. Er kennt die Herausforderungen des modernen Südafrikas gut, da er aufgrund seiner grossen Erfahrung und Akzeptanz in der Bevölkerung regelmässig von staatlichen Stellen und Universitäten gebeten wird, in Konfliktsituationen in den Townships zu vermitteln oder E-Learning-Projekte in Problem-Schulen in den Townships zu implementieren.

Kontakt nach Frauenfeld seit 2-Stunden-Lauf 2014

Roberts engagiert sich dafür, dass die grassierende Korruption ans Licht kommt und die Zivilgesellschaft, wie in der Zeit der Apartheid wieder aufsteht und die südafrikanische Regierung dazu bringt, sich wirklich für das Wohl des Landes und seiner Bevölkerung einzusetzen. Roberts hat gute Beziehungen in der Schweiz. Diese pflegte er schon während der Zeit der Apartheid als Gesandter von Erzbischof Desmond Tutu. Mit Frauenfeld ist er seit seiner Projektpartnerschaft mit dem 2-Stunden-Lauf und der Charity-Night 2014 verbunden, als er damals aus Frauenfeld den Auftrag zur Ausbildung von 14 jungen San (Bushmen) in Platfontein in seiner Bildungsinstitution «Hilltop Empowerment Centre» erhielt.

Roberts wird heute über Projekte und neuste Entwicklungen in Südafrika sprechen sowie sein Buch über den gewaltlosen und höchst kreativen Befreiungskampf gegen die Apartheids-Regierung vorstellen.