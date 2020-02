Kurze Filme bekommen in Frauenfeld eine Lobby Engagierte Cineasten aus der Region Frauenfeld gründeten vor kurzem den Verein «KurzfilmGeneration – und bitte»

Die Gründer des Vereins: Ruedi Treichler, Jürg Schwartz, Sandra Schuppisser, Jérôme Werner und Carlo Fuso (Präsident). Bild: PD

(red) Vor kurzem trafen sich fünf begeisterte Kurzfilmemacher aus der Region Frauenfeld in Hüttlingen-Mettendorf zur Gründung ihres Vereins. «KurzfilmGeneration – und bitte». Der Zweck des Vereins ist das Produzieren, sowie die Pflege und Förderung von kulturellen Kurzfilmen. «Eine bereits sehr erfahrene Crew ist das Fundament unseres Vereins», teilt der neu gegründete Verein mit.

So hat der Präsident Carlo Fuso viele Filmerfahrung vorzuweisen etwas in bekannten Schweizer Produktionen wie «Lüthy und Blanc», «Grounding», «Der Bestatter», «Tatort» und weiteren. Der Kameramann Ruedi Treichler hat viele Jahre für das Schweizer Fernsehen gedreht. Auch sind Profis für die Regie und den Ton mit im Team. Zu sehen sind die Produktionen unter anderem in Kinos, Festivals oder bei Einladungen an Firmenanlässen. Bereits sei ein nächstes Kurzfilm-Projekt in Planung. (red)