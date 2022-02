Freizeitaktivität Uii, ist das rutschig: Aktivsportwoche auf Frauenfelder Kunsteisbahn begeistert – einzelne träumen gar von Olympia Während viele zum Skifahren in die Berge reisen, verbringen diese Woche viele ihre Freizeit in der Frauenfelder Kunsteisbahn. Die Stadt ermöglicht trotz der Pandemie und des Badineubaus eine weitere Durchführung der Aktivsportwoche. Die Freude bei den Teilnehmern ist gross.

Sind auf dem Eis, um Eiskunstlaufen zu lernen: Sarah Seward, Ilaya Sykora, Inês Dos Santos und Julia Seward. Bild: Andreas Taverner

Der Andrang war schon zu Beginn gross, als die Aktivsportwoche am Wochenende pünktlich zum Sportferienbeginn startete. «Letzten Sonntag hatten wir einen Ansturm an Schülerinnen und Schülern», sagen denn auch die beiden Damen am Empfang der Kunsteisbahn.

Doch auch zum Wochenstart hält die Begeisterung an. Während viele zum Skifahren in die Berge reisen, strömen am Montagnachmittag immer mehr Kinder, Jugendliche und Betreuungspersonen in die Kunsteisbahn an der Neuhofstrasse 19. Denn wer unter 16 Jahren und Primar- oder Sekundarschüler von Frauenfeld ist, kann diese Woche noch bis Sonntag, 6. Februar, für fünf Franken übers Eis gleiten. Für mehr Andrang in der Kunsteisbahn sorgt sicher auch der derzeitige Neubau des Hallenbades, wo ein Fünfliber für Kinder und Jugendliche normalerweise während der Aktivsportwoche ebenfalls Eintritt und sportliche Freizeitaktivität ermöglicht.

Hinfallen, aufstehen, weitermachen

Die Aktivsportlerinnen und -sportler fokussieren heuer also auf ihre Fähigkeiten auf dem Eis, wobei sich einige auf der glatten Unterlage schon bestens auskennen. So wie Ilaya Sykora etwa, die beim Eissport Club Frauenfeld praktisch täglich trainiert. Sie sagt: «Mein Ziel ist es, einmal bei einer Olympiade mitzumachen.» Für ihre Freundinnen Sarah Seward, Inês Dos Santos und Julia Seward ist der Pass für einen Fünfliber ein super Angebot der Stadt Frauenfeld. Sie stören sich einzig ein wenig an der Gebühr für die Mietschlittschuhe.

Im Vorbeifahren sagt ein Teenager, dass er das Schlittschuhlaufen von seinem Vater gelernt habe, und fügt hinzu:

«Ich ziehe Eishockey dem Eiskunstlauf vor.»

Fangis für Fortgeschrittene. Bild: Andreas Taverner

Derweil lassen die Kleinsten nichts unversucht und setzen einen Fuss nach dem anderen aufs Eis. Uii, ist das rutschig. Hinfallen. Aufstehen. Und weitermachen. Das ist ihre Devise. Mit zwei Päckli Pommes-Chips in ihren Händen schlägt sich eine Mutter durchs Gewusel zu ihren Kindern. «Essen muss sein», sagt sie mit bestimmter Stimme.

Aller Anfang ist schwer, gerade auf dem Glatteis. Bild: Andreas Taverner

Lob für die Arbeit des Eismeisters

Nach getaner Arbeit des Eismeisters gleiten die Sportlerinnen und Sportler wieder übers frisch geputzte Eis, mal mehr, mal weniger elegant. «Das Eis ist immer ausgezeichnet», windet Ilaya Sykora dem Eismeister ein Kränzchen. «Das Gefühl, über das Eis zu gleiten, ist einfach super», schwärmt ein anderes Mädchen. Und wenn man mit Kolleginnen unterwegs sei, mache das Ganze noch viel mehr Spass. Das geht also auch während der Aktivsportwoche, dafür braucht man nicht zwingend in die Berge zu fahren.