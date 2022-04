Freizeit Nicht nur «just for fun», sondern für die Verkehrssicherheit: Der Frauenfelder Pumptrack bekommt eine Erweiterung in Form eines Skillsparks Der Pumptrack auf der hinteren Badiwiese erfreut sich grosser Beliebtheit. Auf Anregung des Kinderrats plant die Stadt nun angrenzend an die bestehende Anlage eine Erweiterung. In einem naturnahen Skillspark soll man in Zukunft Fahrkompetenzen trainieren können. Die Pläne liegen auf dem Tisch, für die Realisierung braucht es aber noch die Koordination mit einem Hochwasserentlastungsprojekt.

Links der bestehende Pumptrack, rechts daneben das Areal, wo der Skillspark zu stehen kommen soll. Bild: Tobias Garcia

North-Shores, Rock-Garden, Wipes oder auch Waves: Was sich irgendwie wild liest, ist es auch – aber noch mehr. Das sind Elemente des geplanten Skillspark, der südlich angrenzend an die bestehende Pumptrackanlage auf der hinteren Badiwiese gebaut werden soll. Das städtische Amt für Hochbau und Stadtplanung unter der Leitung von Stadtbaumeister Christof Helbling hat dafür 130'000 Franken in seiner Investitionsrechnung 2022 budgetiert.

Ein kleiner Biker auf dem Frauenfelder Pumptrack. Bild: Reto Martin

Und die Leute haben Bock auf den Pumptrack. Bei schönem Wetter ist er in den Ferien und an Wochenenden immer gut besucht. Auf Initiative des Frauenfelder Kinderrats wurde die Anlage im Sommer 2018 eröffnet. Zwei Jahre später kam der Kinderrat wieder auf die Stadt zu. Mit einem Skillspark sollte der Pumptrack erweitert werden, das war die Idee des Gremiums der jungen Frauenfelderinnen und Frauenfelder zwischen 10 und 14 Jahren. Markus Kutter, Leiter des städtischen Amts für Gesellschaft und Integration, sagt:

Markus Kutter, Amtsleiter Gesellschaft und Integration. Bild: Tobias Garcia

«Wir dachten an eine einfache Realisierung und hatten dafür im 2021er-Budget 28'000 Franken eingestellt.»

Mit den zusätzlichen Abklärungen betreffend der Umsetzung der Hindernisse sei aber schnell klar geworden, dass aufgrund von Haftungsfragen und Vorschriften der Beratungsstelle für Unfallverhütung des Bundes (BfU) die Erweiterung durch die Spezialisten des Hochbauamts realisiert werden muss. Deshalb hat nun Helblings Amt den Lead – in departementsübergreifender Zusammenarbeit mit Kutters Amt. «Es wäre schön gewesen, wenn die Kinder und Jugendlichen selbst Hand anlegen können, wie etwa bei der Umgestaltung des 20gi-Platzes», sagt Kutter. Zumindest in die Planung sind sie aber involviert.

Erweiterung der Frauenfelder Pumptrack-Anlage

Aktiver Beitrag an die Verkehrssicherheit

Unter einem Skillspark versteht man eine Anlage, die von nicht motorisierten Gefährten wie Mountainbike, BMX-Rad, Laufrad, Scooter, Skateboard, aber auch mit Inlineskates befahren werden kann. Ein Parcours aus verschiedenen Elementen dient dazu, die Geschicklichkeit, die Fahrkompetenzen und -technik zu trainieren. Dies im Gegensatz zu einem Pumptrack, wo man einfach Runden dreht und dabei an Geschwindigkeit gewinnt, indem man sein Gefährt in die Wellen «pumpt». Auf dem Skillspark neben dem Pumptrack sollen mit diversen Hinderniselementen zwei Parcours realisiert werden, einen einfacheren für Anfänger und einen für fortgeschrittene Fahrerinnen und Fahrer. Was Helbling wichtig ist:

Christof Helbling, Stadtbaumeister. Bild: Andrea Stalder

«Wir planen einen naturnahen Skillspark.»

Das heisst, dass nicht mit Beton, sondern Steinen oder Totholz gebaut wird. Helbling ist mit seinen eigenen Kindern viel mit dem Bike unterwegs und weiss, welch grossen Spass die Kleinen an solchen Hindernisanlagen haben. Dass der Skillspark nebst dem Spassfaktor eben auch einen edukativen Aspekt aufweist, gefällt ihm. Der Skillspark leiste also einen aktiven Beitrag an die Frauenfelder Verkehrssicherheit.

Sicher erhält das aktuell noch ungenutzte Areal neben dem Pumptrack auch eine allgemeine Aufwertung. So soll es eine Rundbank um den grossen Baum mitten auf der Wiese geben. Auch ein zweiter Eingang auf Höhe des zukünftigen Skillspark steht zur Diskussion. Weiter soll es Elemente mit Wasser geben. «Mit der Aufwertung können wir der Stadtbevölkerung die Königswuhr näher bringen», freut sich Helbling.

Ein offener Bachlauf im Skillspark

Pumptrack-Eröffnungsfeier am 22. Juni 2018. Bild: Donato Caspari

Die Pläne für den Skillspark liegen auf dem Tisch, wann der Bau starten kann, ist aber noch unklar. Das liegt an einem Hochwasserentlastungsprojekt für den Oberwilerbach. Im Falle von Hochwasser soll eine Entlastungsleitung in die Murg gebaut werden. Der Murgzufluss dieser Entlastung würde auf Höhe des geplanten Skillsparks erfolgen. Wie Helbling sagt, ist im Skillspark ein offener Bachlauf geplant, der nicht nur bei Hochwasser aktiv wäre.