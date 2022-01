Freizeit «Es schmerzt, geht aber sicher bald aufwärts»: Chöre der Region Frauenfeld kämpfen mit Corona und ums Überleben Singen ist für Laienchöre wegen der strengen Coronaregeln schwierig. Auftritte können nicht stattfinden, und Mitglieder treten aus. Vier Chöre aus der Region Frauenfeld erzählen, wie sie die aktuelle Situation erleben und meistern wollen.

Es ist aktuell alles andere als einfach. «Das gemeinsame Singen bereitet Freude», sagt Diana Manser, Präsidentin der Frauenfelder Regio-Singers. Doch singen kann der gemischte Chor mit rund 30 Sängerinnen und Sängern sowie Dirigentin Sviatoslava Luchenko derzeit nur unter erschwerten Bedingungen. Trotzdem geht der Chor ehrgeizig seine Ziele an. Besonders stolz sind die Regio-Singers auf die ausgezeichnete Note am Fest der Chöre 2021. Zur aktuellen Situation äussert sich Manser klar:

«Unsere Gesangsproben finden unter der 2G-Regel und mit Gesichtsmaske statt.»

Der Proberaum sei für weitere Sänger ausgerichtet. Schliesslich probt der Chor bereits neue Lieder für das Schweizerische Gesangsfestival 2022 diesen Mai. «Das lassen wir uns nicht entgehen», sagt die Vereinspräsidentin. Und das, obwohl die Regio-Singers wegen der aktuellen Krise mit etlichen Vereinsaustritten zu kämpfen haben. Sie vermisse Konzertauftritte und wünsche sich, endlich wieder vor Publikum singen zu dürfen, sagt Manser und fügt an: «Wir haben immer spannende Projekte und Lieder, die alle mögen und die Lust zum Mitsingen wecken.»

Bis sich die Reihen wieder füllen

Vor der Pandemie trafen sich die Gospelfriends Frauenfeld alle drei Wochen als offene Singgruppe im Begegnungszentrum Oberwiesen. «Mit dem Singen bläst man sich den Staub von der Seele. Und im Chor schlagen die Herzen im Gleichtakt und atmen die Lungen im Gleichtakt», sagt Dirigentin Martina Häfelfinger. Diese Einheit von vielen Individuen fasziniere sie an der Chorarbeit. Zu Spitzenzeiten haben über 80 Sängerinnen und Sänger an den Proben teilgenommen. An Konzerten standen bis zu 100 Gospelfriends auf der Bühne. Zum Chor gehört auch eine Band.

«Dass wir uns jetzt wegen der Coronapandemie nicht vor Ort treffen können, schmerzt.»

Das sagt die Dirigentin, die den grossen Chor seit 2017 leitet. Sie hält deshalb online Kontakt mit den Sängern. «Es geht sicher bald aufwärts», sagt die 38-Jährige zuversichtlich. Sie hat die Leitung des Chors von ihrem Vorgänger Robert Zuberbühler übernommen. Zuberbühler habe es verstanden, den Geist des Gospels und der Zusammengehörigkeit in seine Chöre zu bringen. Dieser Geist sei spürbar, auch wenn sich die sozialen Kontakte gerade stark beschränken. Häfelfinger sagt:

«Sobald es wieder losgeht, werden die Friends zurückkommen und die Reihen füllen.»

Singen mit CO 2 -Messgerät

«Wir singen», sagt Jürg Schwartz vom Gemischten Chor Pfyn. Ein Probelokal mit kräftiger Permanentlüftung, die 2G-plus-Regel und grössere Abstände unter den Sängerinnen und Sängern erlauben physische Zusammenkünfte. Schwartz sagt:

«Weil alle schon die Boosterimpfung haben, erlaubt uns dies, ohne zusätzlichen, zertifizierten Test und ohne Maske zu singen.»

Die Sängerinnen und Sänger achten darauf, dass, wer bei der Probe nicht sitzt, konsequent eine Maske trägt. Dazu lege man Wert auf Handhygiene. Trotzdem seien die Proben derzeit nur zur Hälfte besucht, da einige Mitglieder aus Vorsicht vor einer Ansteckung vorübergehend pausieren. Digital über Zoom sei aber «keine praktikable Variante», sagt Schwartz, da dann auch der gesellige Teil nach der Probe mit einem Restaurantbesuch fehle. Auch der Gemischte Chor Pfyn probt bereits für das Gesangsfestival.

Atmen unter der Maske ein Unding

«Wir haben zuletzt im Dezember geprobt», sagt Olga Büsser, Dirigentin des Männerchors Gachnang und seit diesem Jahr auch des Damenchors Kurzdorf Frauenfeld. Nun ist Pause, weitere Proben fallen wegen der Pandemie aus. In dieser Jahreszeit würde eigentlich die Vorbereitung auf eine Abendunterhaltung anfallen. Doch diese wird auf ein unbekanntes Datum verschoben. Sie habe die Gachnanger Sänger gefragt, ob sie mit Maske singen wollten. Die Mehrheit entschied sich dagegen. Gemäss der Dirigentin ist das Singen mit Maske nicht komfortabel, auch wegen der eingeatmeten Luft. Sie sagt:

«Beim Singen muss ich das Gesicht der Sänger sehen.»

Unter der Maske sei das schwierig. So heisst es für den Männerchor wie bei vielen anderen: «Zuwarten und geduldig sein.»